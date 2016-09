Jeg ser hva han tenker, skriver journalist Kjetil K. Ullebø.

Folk som går jevnlig på Brann Stadion, finner på mye rart. De roper de merkeligste ting. Og her bør jeg nesten skifte fra «de» til «vi», siden jeg dessverre er en av dem.

Én rar stadiontradisjon er denne: Uansett hvor en Brann-spiller har ballen, så kan noen finne på å rope «skyt!!!!». Er en Brann-spiller mindre enn 80 meter fra motstanderens mål, så kommer det.

«Skyt!!!»

Nå er dette selvsagt til dels en ironisk greie. Det er ingen som mener at den godeste Piotr, keeperen altså, skal skyte når han har ballen rett utenfor egen 16-meter, selv om de skulle finne på å rope det.

Problemet er bare at Brann-spillerne ikke skjønner ironi. De skyter stadig vekk. Og det går sjelden bra. Noe av det vanligste fuglene over Nymark hører, er trolig følgende: Noen roper «skyt!!!». Det går et lite sekund. Så kommer det et «neiii!» fra rundt 10.000 mennesker.

Ikke gidder Brann-spillerne å hente ballen selv heller.

For mange år siden var jeg på Rosenborg-Brann i Trondheim. Da kampen nesten var ferdig, lå Brann selvsagt under, men bare 3-2. Det er da det skjer, i det 85. minutt. Branns finske venstreback, Harry Ylönen, får ballen utenfor straffefeltet til Rosenborg. Han er ikke akkurat kjent for sin gode skuddfot, og jeg ser hva han tenker. Han har tenkt å skyte.

«Ikke skyt!!!», roper jeg fortvilet. Det går et lite sekund. Så bryter det ut vill jubel blant et par hundre bergensere. Harry Ylönen har utliknet til 3-3.