PS: Hvis ingen har lyst til å forlate øyen, hvorfor bry seg om båtruter, spør Bjørn Erik Larsen.

Noe av poenget med å dra på ferie er å koble ut, slappe av, og tilpasse seg de lokale forholdene. Det hadde vi for så vidt klart ganske bra, etter en uke på en liten øy i Indonesia. Det fantes ikke motorisert transport på øyen, kaffen smakte grusomt, men strendene gikk rundt hele øyen, vannet var varmt og solen himmelsk.

Vi var trist over at oppholdet gikk mot slutten, men så begynte den litt likegyldige ”det ordner seg nok”-holdningen å irritere. Vi skulle reise med hurtigbåt, men det var ingen som visste helt hvor båten skulle legge til, eller når den kom. Vi sirklet rundt de aktuelle plassene i timevis, og var fremme ved flere båter og spurte om det var den rette. Til slutt viste det seg at den rette hadde kommet og reist, dog uten oss, for vi hadde etter hvert slått oss til ro med at vi ville få beskjed, slik de hadde lovet.

Dermed sto vi fast på øyen, uten bungalow eller båtplass, og lurte på om vi måtte sove på stranden. Riktig nok ordnet det seg til slutt, med en båt som kom seks timer senere. Akkurat da virket det veldig fristende med norske timeplaner som ble overholdt og planer som ble fulgt. Men, hvis jeg bodde permanent på en liten øy under palmene til daglig, ville jeg ikke vært så nøye med når eller hvor båten bort derifra gikk jeg heller.