Nok er nok, sa min mor og leverte inn førerkortet for halvannet år siden.

I sitt 90. år, og etter lang tids grubling, konkluderte hun med at synet innimellom spilte henne noen puss, og at kjøreferdighetene heller ikke var som hun trodde de en gang hadde vært. Hun valgte å ta avgjørelsen selv.

Noen ganger i livet, faktisk ganske ofte, må vi alle erkjenne at nok er nok, at tiden er inne. Det være seg i festlige lag med fri bar, på fisketur midt i den store makrellstimen, eller når vi flykter mot sør etter 30 regndager i strekk her hjemme.

Tilbake til førerkortet. Mange av oss som er like over midten av livsløpet, ser med skrekk og gru frem til dagen da vi ikke lenger får lov til å kjøre selv. Lappen og bil gir en følelse av frihet, mestring og muligheter, og det er en følelse vi ikke ønsker å gi slipp på. Selv har jeg planer om å bevege meg rundt i egen bil til jeg stuper.

Selvkjørende biler er heldigvis bare noen tastetrykk unna. Lenge før jeg fyller 90 kommer den nye bilparken til å rulle inn over oss i bøtter og spann. Utfordringen blir å taste riktig adresse og trykke på kjør-knappen. Så er det bare å sette seg i baksetet, enten vi skal til eldresenteret på Nesttun, på storhandel i Lagunen eller til sommerboligen sør i Frankrike.

Førerkortet kan vi bare glemme.