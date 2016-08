BTs digitale satsing for barn og unge presenterte seg på Festplassen.

- Vi regner med at over tusen mennesker var innom lanseringen i løpet av lørdagen, sier prosjektleder Ingunn Røren, som mottok mange spørsmål om den nye satsingen. Mange lurte på om avisen er digital? Og det er den. Heldigital. BT Junior vil treffe barn og unge der de er. På skjerm.

- Vi lovet å skrive om mye som er viktig for barn og unge, også det vanlige aviser ikke skriver, sier Røren.

Dette er BT Junior

Hun fikk også flere tilbakemeldinger på den første hovedartikkelen, som handler om skilsmisse.

- Mange var glade for at vi har valgt barnas perspektiv på skilsmisse, at vi har latt barn fortelle hvordan de opplever det. Det er dette vi skal fortsette med, å fortelle med barns perspektiv, sier prosjektlederen.

Nyhetene, reportasjene og historiene skal være fra Bergen, unge skal kunne lese om sin by og sitt nærmiljø.

Under lanseringen var det lagt opp til flere samtidige aktiviteter. Blant annet fikk ungene hilse på og teste skuddfoten sammen med flere Brann-spillere, blant dem Deyver Vega og Daniel Braaten. Også foreldre trengte seg på for å få en selfie eller to med heltene fra Stadion.

Vil Vite-senteret viste eksperimenter der de lagde fyrverkeri på hodet til folk. Det var også mulig å teste kunnskapene sine i en BT Junior - quiz. Her deltok mange, og den kvikkeste vant en ipad. Klimaks kom til slutt da en såkalt flashmob, et dansestunt der ingen vet hva som skal skje, satte Festplassen i bevegelse og - akkurat - feststemning.