For noen år siden turte ikke dePresno å spille låtene sine for andre enn fosterbroren. I 2017 gis hans debutplate ut over hele verden.

- VILLE IKKE BLI MUSIKER: dePresno hadde ingen planer om å bli musiker. Men en julegave - og et studioebesøk - endret det meste. - Jeg hadde ikke noen tro på at folk skulle være interessert i mine låter, sier Bjarte De Presno Borthen. Til neste skal dePresno gi ut sin debutplate på storselskapet Sony, over hele verden. FOTO: EIRIK BREKKE