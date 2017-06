Hollywood-stjernene Tom Cruise, Henry Cavill og Rebecca Ferguson skal etter planen spille inn dramatiske sluttscener i den nye Mission Impossible-filmen på Preikestolen.

Forsand kommune i Rogaland har mottatt søknad om filmopptak og bruk av helikopter på Preikestolen. Truenorth Norway har sendt søknaden på vegne av Jupiter Springs Productions Limited.

Det er grunn til å tro at søknaden gjelder storproduksjonen «Mission: Impossible 6». Filmens regissør Christopher McQuarrie la ut et Instagram-bilde fra Preikestolen 17. mars og nevnte storfilmen konkret i den forbindelse. Dette er omtalt i Filter Film og TV.

– Vi kan ikke kommentere hvem som er oppdragsgiver, sier Per Henry Borch i produksjonsselskapet Truenorth Norway til Stavanger Aftenblad.

Tidligere er indiske Bollywood-filmer blitt filmet på den verdensberømte fjellknatten. Det har vært aktuelt å filme blant annet Star Wars-scener på Preikestolen, men dette ble ingenting av.

To dager med filming

– Dette er nok det største filmprosjektet som har vært i regionen. Vi begynte planleggingen for et halvt år siden, holder på med prosjektinnspilling nå – og filmingen blir eventuelt til høsten. Det er en viktig sekvens i filmen som skal spilles inn på Preikestolen, sier Borch.

Etter det Aftenbladet erfarer, er det snakk om actionfilmens dramatiske sluttscener. De fem foregående Mission Impossible-filmene er actionfilmer med spektakulære stunt. Tom Cruise har hatt hovedrollen i alle. Denne gangen står stjernene Rebecca Ferguson (The Girl on the Train) og Henry Cavill (Superman) på rollelisten.

Et par hundre mann kommer til å være i sving under opptakene. Det er snakk om to dager med filming. Men et par uker i forkant skal utstyr rigges, og så skal det ned etterpå. Utenom bruk av helikopter er det søkt om midlertidige letthus og toaletter.

Søknaden ble sendt inn i slutten av april og Forsand kommune har unntatt den fra offentlighet inntil videre. Borch understreker at ingenting er i boks. Forsand kommune har ikke behandlet søknaden og det er mye som skal falle på plass.

Ringvirkninger

Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad (H) opplyser at kommunen jobber med søknaden. Det er i utgangspunktet forbud mot motorisert ferdsel i Preikestol-området. Forsand kommune pleier å tillate helikopter i filmprosjekter som gir god markedsføringsverdi – så sant det ikke er midt i hekkesesongen på våren. Hvis det gis tillatelse, skal Hollywood vurdere om det er mulig å produsere filmen ut fra rammevilkårene som gis.

– Ut fra samfunnsøkonomi er dette er bra og spennende. Her er det snakk om en stor produksjon, som vil gi ringvirkninger i det lokale næringslivet. Alt fra overnatting, catering, vakthold og organisering. På toppen kommer eksponeringen. Men foreløpig er ingenting bestemt. Det jobbes med vedtaket og når dette er ferdig, skal saken ut på høring, sier han.

Fordeler og ulemper

Stiftelsen Preikestolen har en rolle som tilrettelegger.

– Det er absolutt ikke kurant eller ønskelig å stenge Preikestolen og det må til her, vi kommer ikke utenom. Dette er svære greier og vi får en blest vi bare kan drømme om. Den oppsiden er så stor at vi har konkludert at vi er med på dette. I etterkant vil vi evaluere om dette var vellykket, sier daglig leder Audun Rake.

Det vil bli satt i verk avbøtende og lempende tiltak, så allmennheten kan besøke turistattraksjonen omtrent som før. Men til faste tider vil det ikke være mulig å gå ut på selve Preikestolen. For å holde innholdet hemmelig, vil området være helt sperret av, med vakter som hindrer ferdsel.

Etter det Aftenbladet forstår, skal filminnspillingen skje i slutten av september. Med andre ord på tampen av turistsesongen. Filmen kommer på kino i 2018. Det vil bli førpremiere på filmen der vi inviterer hele lokalsamfunnet som har bidratt.

– Vi har holdt på med dette i 25 år og vårt mål er å være ønsket tilbake etterpå. Ellers er vi ferdig som produksjonsselskap. Rogaland har veldig mye å by på, både fjord, fjell og kyst. Vi har vært på Kjerag, men fjellet har ikke den karakteren. Preikestolen er helt særegen. Det gjør det lett å selge hvis det kommer en forespørsel som trenger bratte fjell, sier Per Henry Borch.