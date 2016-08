Bergensbandet Young Dreams og osingen Marius Neset har kommet med knallutgivelser.

Young Dreams «Of The City»

Blanca Records

Young Dreams' nye singel er etterlengtet, elegant og eventyrlig god.

Anmeldt av Alisa Larsen

Det er noe Brian Wilson-aktig over historien bak bergensbandet Young Dreams’ første singel på fire år, «Of The City». Det er tydelig at en perfeksjonist står bak, en perfeksjonist som Wilson, den tidligere Beach Boys-frontmannen. I dette tilfellet heter perfeksjonisten Matias Tellez. Han sier følgende om Young Dreams' nye singel:

- Jeg har prøvd å spille inn denne låten tre ganger tidligere, og fikk det aldri helt til før nå. Det var til og med perioder hvor jeg tenkte at komposisjonen i seg selv ikke var bra nok. Men på det fjerde forsøket satt det, og det viser seg at den bare trengte riktig arrangement og miks

Besetningen for «Of The City» er Rune Vandaskog på vokal, Kim Åge Furuhaug på trommer og Tellez på alle øvrige instrumenter. Selv om de karakteristiske strykerne som man husker fra deres spellemannvinnende debutplate «Between Places», føles lydbildet deres nytt. Og det er nesten som om man kan ta og kjenne på den varme lyden av de mange lag og detaljer Tellez mesterlig har satt sammen for en av de mest geniale låtene som har kommet fra Bergen og Norge på lenge.

Håkan Hellström «Du Gamla, Du Fria»

Warner

Håkan Hellström leker, vimser og eksperimenter på sin åttende utgivelse. Og det er helt i orden.

Det var aldri gitt at Håkan Hellström skulle triumfere foran 140.000 mennesker i løpet av to etterfølgende kvelder på Ullevi Stadion i Göteborg i juni. Karrieren hans har tross alt bestått av nederlag mellom alle oppturene. Etter den monumentale debuten «Känn ingen sorg för mig Göteborg» (2000), gikk Hellström inn i en mer famlete fase, representert ved «Det är så jag säger det» (2002) og «Et kolikbarns bekännelser».

Først i 2010 kom han tilbake på godsporet, med det mange anser som hans bestenotering, «2 steg från paradise». Men lykken er kort, tenkte han kanskje, og forskutterte at «alla vill se dig dala nu, Håkan Hellström», som for å ta luven av neste backlash. Men tilbakeslaget kom ikke. I stedet kom triumfferden «Det kommer aldrig va över för mig».

Marius Neset og London Sinfonietta «Snowmelt»

Act

Osingen Marius Neset gir oss imponerende orkestermusikk på «Snowmelt».

Anmeldt av Peter Larsen

De siste årene har saksofonfantomet Marius Neset fra utgitt en rekke sensasjonelle plater, de fleste spilt inn med trio eller kvartett. Men han har også beveget seg utenfor jazzens klassiske småformater. For eksempel samarbeidet han i 2014 med Trondheim Jazz Orchestra på platen «Lion», som også han vant en spellemannpris for. Og i 2013 skrev han en liten opera som ble fremført av Oslo Sinfonietta.

På «Snowmelt», Nesets nyeste plate, ekspanderer han denne delen av virksomheten sin. Nå satser han på det helt store formatet. Og resultatet er fremdeles like sensasjonelt.

Frank Ocean «Blond»

På «Blonde» må Frank Ocean innfri fire års forventninger.

Anmeldt av Alisa Larsen

Lanseringen av «Blonde», Frank Oceans mildt sagt etterlengtede andrealbum, er uten tvil en av de mest langvarige plateutgivelsene vi har vært vitne til. Det er nesten så forventningene har rukket å dø ut, nå som man fire år etter det mesterlige albumet «Channel Orange» kom ut, endelig får det man er blitt lovet så lenge (Frank Ocean hintet om nytt album allerede i desember 2012).

I helgen kom den amerikanske R&B-artisten både ut med det visuelle albumet «Endless», og dagen etter kom kanonskuddet «Blonde», med et allerede smått ikonisk cover. Det mest passende ordet for å beskrive albumet virker å være humørsykt - uten at jeg mener det negativt. Fra direkte «Nikes» til smoothe «Self Control» og sentimentale «White Ferrari»; Frank Ocean er følelser til fingerspissene. På «Blonde» omfavner han følelsene fullstendig, og det gjør det til en vanvittig spennende plate å utforske.

