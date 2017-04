Sjekk den kule bildeserien fra dansens dager.

Lørdag var det et yrende folkeliv i sentrum. I tillegg til Bergen City Maraton, ble det arrangert Dansens Dager. Dette er et nasjonalt arrangement og det foregikk markeringer over hele landet.

I Bergen hadde flere danseskoler oppvisning på Festplassen, og det var mange som hadde møtt opp for å se på.

Theodor Rasmussen Hamrebø var en av dem, men da DJ-en satt på favorittsangen hans, klarte han likevel ikke å bli stående stille.

– Jeg danser litt hver kveld. Det er bare for gøy, og i dag skulle jeg egentlig ikke gjøre noe her. Men da de satt på favorittsangen min gikk jeg bare ut og begynte å danse. Folk likte det veldig godt, sier han.

