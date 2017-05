Humorfest-aktuelle Odd-Magnus Williamson (36) valgte kjærligheten foran Johnny Depp og «Pirates of the Carribean»-innspilling i Australia.

– Jeg fikk prinsessen istedenfor halve kongeriket, sier han smilende.

Williamson har nettopp startet «Aber Bergen»-innspilling i Bergen og Arna. Og har satt av tid til å spille den kritikerroste enmannsforestillingen «Min pappas porno» på Humorfest fredag.

– Prioriterte bryllup

Om tre uker er det premiere på den femte «Pirates of the Carribean»-filmen. Der skulle Williamson spilt en ram sjørøver, takket være et veddemål med regissørene Joachim Rønneberg og Espen Sandberg. Men han trakk seg.

Bakgrunnen er utdelingen av Folkets Amanda i Haugesund i 2013. Williamson har bak seg to spillefilmer det året, «Tina & Bettina» og «Kon-Tiki», som begge kniver om prisen.

– Espen Thodesen og jeg gikk ut i pressen og sa at vi skulle lage en «Tina & Bettina»-oppfølger hvis vi vant. Så kom Sandberg og Rønneberg på banen. De uttalte at jeg ville få en rolle i «Pirates of the Carribean» hvis «Kon-Tiki» vant. Så jeg hoppet fra Clinton til Trump, sier Williamson over frokosten på bergenshotellet.

«Kon-Tiki» vant Folkets Amanda – og rollen var sikret. Men så kom timeplanen på bordet.

– Jeg trodde det var en kjapp tur til Australia en langhelg, men plutselig var det påkrevd at jeg måtte være der i et halvt år. Såpass stor var rollen. Det gikk jo ikke. Jeg hadde planlagt bryllup om fire måneder. Og TV-serien «Nobel» skulle spilles inn. Jeg tenkte: «Det finnes fem «Pirates»-filmer, men bare én Tinashe Bakasa Roll». Så jeg ringte Espen og Joachim i Australia, og takket nei. Jeg kunne nesten høre hakesleppet på andre siden.

– Litt irriterende likevel?

– Hvis jeg hadde vært skilt nå, ville det vært veldig bittert. Det dummeste var at jeg gikk glipp av å spille med Javier Bardem, som jeg er stor fan av. Det hadde vært jævlig fett. Men som skuespiller er man vant til slike dilemmaer. I så fall hadde jeg valgt vekk «Nobel», og jeg hadde trolig aldri havnet i Arna, sier Williamson smilende.

Får folk til å le og grine

Han er komikeren som er blitt skuespiller, tekst- og manusforfatter, programleder. Det aller meste, faktisk. Han er også en av stemmene i kinoaktuelle «Richard Storken».

– Jeg har sneket meg inn alle bakdører og bare venter på at noen skal avsløre meg: «Dette kan du jo ikke». At jeg har såpass mange jern i ilden hele tiden, bunner i en frykt for at det snart vil ta slutt. Med erfaring kommer det også selvtillit.

– Er det grunnen til at du gjør enmannsforestillingen «Min pappas porno», som spilles på Rick’s og Humorfest fredag?

– Ja. Det var noe jeg aldri kunne gjort for fem år siden. Det er opprinnelig et amerikansk stykke, «The Accidental Pervert», som jeg har oversatt og skrevet om. Kollegaer advarte meg: «Monologer er grusomt». Dette er jo noe helt annet enn stand up, som er en mye friere form. Man må kunne teksten ordrett. Og det er store svingninger – du skal få folk til å både le og grine. Et levd liv skal presenteres på 80 minutter, sier Williamson, som har spilt for fulle hus og fått gode kritikker etter premieren i fjor høst.

– Jeg håper å spille «Min pappas porno» i Bergen til høsten. Hvis vi finner ledige lokaler. Bergenserne er vant til å se mye på en scene, så jeg føler det er et ganske krevende publikum her, sier Williamson.