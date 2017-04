Den kinesiske pianisten Lang Lang skulle være ett av trekkplastrene ved årets festspill i Bergen, men må avlyse på grunn av problemer med en arm.

Kineseren har etter råd fra legen tatt beslutningen om å avlyse alle sine konserter denne våren, noe han beklager overfor publikum. Også festspilldirektør Anders Beyer beklager at Lang Lang ikke kan komme til Bergen som planlagt.

– Dette er veldig synd for alle som hadde gledet seg til å oppleve denne fantastiske pianisten i Bergen. Vi ønsker Lang Lang god bedring og gleder oss over at han ønsker å komme til Festspillene et annet år, sier Beyer.

Lang Langs konsert i Grieghallen 1. juni var det arrangementet som ble raskest utsolgt til årets utgave av musikkfesten i vest. Arrangøren jobber allerede for å få ham til byen mellom de sju fjell et annet år og med å få på plass en annen konsert 1. juni.

De som har kjøpt billett, vil i løpet av tirsdagen få informasjon om refusjon, og dette blir også lagt ut på Festspillenes nettsider og Facebook-sider.

