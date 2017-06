Andrealbumet til Halsey topper Billboard 200-listen i USA, og hun har sunget på en låt med en milliard avspillinger på Spotify. BT møtte stjernen og den aspirerende norgesvennen før konserten på Bergenfest.

Ashley Nicolette Frangipan, bedre kjent som Halsey, er uten tvil en av de mest kjente nye stemmene om dagen. Låten «Closer», som hun har sammen med The Chainsmokers, ble i mai låt nummer to til å passere en milliard avspillinger på Spotify, og andreplaten hennes «Hopeless Fountain Kingdom» gikk rett inn på førsteplass på prestisjetunge Billboard 200.

– Det er alltid gøy å spille i Norge. Dette blir kanskje tredje gangen jeg spiller her, men det er nok tiende gangen jeg er på besøk, sier Halsey da BT møter henne backstage før konserten.

Norsk ekskjæreste

Halsey var tidligere sammen med Peder Losnegård, bedre kjent som Lido, og Tysværingen jobbet også mye på førsteplaten hennes «Badlands». Det forholdet resulterte i mange turer til Norge og mange nye bekjentskaper.

– Jeg var blant annet med Lido til Haugesund, og i mange andre byer også. Det var gøy, sier hun.

Hun har også blitt kjent med flere norske musikere de siste årene.

– Jeg skulle egentlig gjøre en låt med Kygo, men det prosjektet ble det ikke noe av. Cashmere Cat er også en god venn av meg, det samme er Christine Dancke som jobber i P3.

Men selv om hun har reist mye rundt i Norge, kan hun ikke farte så mye rundt omkring uten å bli gjenkjent.

– Det er ikke så mange som har intenst, blått hår. Jeg har også litt unike fans, som liker å følge med på hva jeg gjør. Det var flere som hadde møtt opp på flyplassen tidligere i dag, og det var helt vilt under en radiosending i Norge en gang.

Fra tidligere har Halsey bare spilt to ganger i Norge, den ene gangen solgte hun ut Oslo Spektrum, og hun spilte også på utdelingen av Nobels fredspris i fjor.

– Det var utrolig gøy å være med på, spesielt siden det er et utelukkende godt formål. Det er mye vanskeligere å være politisk hjemme i USA, for det har blitt et så utrolig fiendtlig klima der.

Skummel andreplate

Hun er tydelig fornøyd med sin nye plate «Hopeless Fountain Kingdom», og selv om hun topper Billboard, er det også skummelt

– Det er skumlere å gi ut den andre platen. Når en debuterer er alle så snille, men nå har alle meninger om alt, sier hun.

– Blir du skremt av anmeldelsene?

– Jeg leser dem knapt lengre, men jeg pleide det. Men er det et skikkelig godt gjennomtenkt stykke om musikken min, da må jeg lese det. Jeg liker nye perspektiver, sier Halsey.

Angret på scenevalget

Det kan virke rart at en artist med de merittene ikke skulle spille på Plenen, Bergenfests største scenen, men det var faktisk et valg hun hadde tatt helt selv.

– Jeg liker å avslutte, og valgte derfor å spille på Bastionen.

– Du vet at det kun er plass til rundt 2500 mennesker der? Det er rimelig å anta at en del ønsker å se deg?

– Oi, er det sant? Det visste jeg ikke. Det er jo veldig kjipt, sier artisten.

Hun var også skeptisk til hvordan hun skulle håndtere det intense regnværet som var stikkordet for siste dag på Bergenfest.

– Det blir litt av en utfordring! Jeg er klønete nok som det er når det er tørt. Det har skjedd mer enn en gang at jeg har falt på scenen, sier Halsey og ler.

– Heldigvis gjør ikke det noe, jeg har veldig tilgivende fans som ikke krever at jeg skal være perfekt, følger hun opp.