Blant ukens beste nye musikk finner du en lokal knall-låt, og en god kandidat til årets album.

Hjerteslag «Sang til Sonja»

Eget Selskap

Bergensbølgens attpåklatt får hjertet til å banke ekstra fort med sin nye låt.

Anmeldt av Petter Lønningen

Det skorter ikke på gode, norske band og artister, men akkurat nå er det få som brenner like sterkt som Hjerteslag. Singelen «Sang til Sonja» er deres beste enkeltlåt til nå og lover godt for det kommende albumet. Men veien hit har ikke bare vært enkel.

For noen år siden var Hjerteslag bare den sjarmerende attpåklatten til den siste bergensbølgen. Mens Fjorden Baby! og John Olav Nilsen & Gjengen surfet mot stadig nye høyder, kavet Hjerteslag med å finne fokus for sin skranglete poprock. De hadde melodiene og stilen, men samspillet og visjonen var så som så.

Til sist kollapset bandet; frontmann Robert Lie Eidevik truet med å gi alle fyken - seg selv inkludert - i 2013. På vårparten skulle bandet egentlig gjenforenes for én eneste konsert, men med forsterket besetning fant de tonen igjen. Spol så frem til mars 2015. Beinhardt arbeid, strengt fokus og pur kompromissløshet gjorde at bandet kunne slå seg på brystet med det som skulle bli ett av årets mest bejublede album, «Møhlenpris Motell»

Angel Olsen «My Woman»

JagJaguar

Angel Olsen tar sikte på å følge storheter som Stevie Nicks og Dolly Parton.

Anmeldt av Alisa Larsen

Angel Olsens eksepsjonelle andrealbum «Burn Your Fire For No Witness» utkom tidlig 2014 og endte opp som min definitive favoritt for året. Indikatorene på at Olsen siden den gang har foretatt et stilskifte, meldte seg tidlig i sommer da singelene «Intern» og «Shut Up Kiss Me» kom. Videoene til låtene viste Olsen ikledd sølvfarget parykk, på rulleskøyter, på toppen av en Sedan. Både låtene og det stilistiske uttrykket skiller seg fra den nesten kollektive oppfatningen av Olsen som melankolsk, stille folksangerinne.

Hennes konsert på Øyafestivalen for to år siden understrekte nettopp det motsatte; en vokalist med et spenn både musikalsk og lyrisk, som også besitter det lille ekstra - humor og alvor nok til å gjøre narr av det absurde og forferdelige. På «White Fire» synger hun dystert «Everything is tragic, it all just fall apart» og forklarer det liksom selvironisk med «When it’s all here, it’s all new, and you’re not hungover».

Karpe Diem «Gunerius»

«Gunerius» er en oppvisning i balansekunst. En dyd av nødvendighet for «Norges viktigste band».

Anmeldt av Håvard Nyhus

«Norsk musikks gledeligste suksesshistorie». Den unisone, nasjonale omfavnelsen av Karpe Diem som en blanding av pålitelige hitleverandører og seremoniledere for sorgarbeidet etter 22. juli, er ikke uten omkostninger. Dette presset kan beskrives både ovenfra og nedenfra.

Ovenfra i form av stadig skjerpede krav til hva som «forventes» av «ansvarlig oppførsel» fra «sentrale rollemodeller». Uten motstand kunne denne mekanismen i verste falle forvandlet Karpe Diem til en marionett for statens integreringspolitikk. Eller som Magdi uttalte til Aftenposten her forleden: «Det virker som om dess mer offentlig person man blir, dess rundere i kantene skal man bli».

Og nedenfra i form av stadig skjerpede krav om å «holde det ekte» og gatenært. Det er dette imperativet Mina Ghabel Lunde minner om når hun i et august-intervju med Natt&Dag snakker om «Karpe Diem-fella» og viser til at «når Chirag ivrig og ampert forsvarer Vanessa Rudjord mot kritikk for hva hun har gjort i Costume, så føler jeg at de har mista litt av det jeg trodde de levde og åndet for».

Oppsummert: å være Norges viktigste band er ikke bare-bare, men en krevende balanseøvelse. Krysspresset («jeg danser på gjerdet mellom grådighet og ambisjoner«) utforskes ytterligere på «Gunerius», gruppens siste utgivelse i det løpende og kronikk-genererende «Heisann Montebello»-prosjektet, som dermed teller syv låter (og hvem vet hvor mange innlegg i Aftenposten?).

Der de andre Montebello-utgivelsene har kretset rundt Anders Anundsen, au pairer, kjellerstuetroll og menn som pusher femti, tar «Gunerius» en vending til barndommen («Jeg ble født i trafikken / pappa tok meg med ned på Gunerius«) og store, omkalfatrende begivenheter på hjemmebane («Jeg skal bli far, resten er bonus«). I god Karpe-tradisjon blir imidlertid også familieforøkelsen gjenstand for Den diemske tvetydighet: «Tvillinger, tvillinger, tvillinger, tvillinger, shit / enda større bil, enda større hjerte, enda større tits».

Og dermed kan vi sikkert forvente oss indignerte kronikker fra ulike interessegrupper denne gangen og.