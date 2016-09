«Det er noe vidunderlig naivt og fornøyelig over Silja Sols nye singel»

Misty Coast «Funny World»

Diamond Club

1 2 3 4 5 6

Frøkedal og Myklebust går fra støyen mot popen.

Misty Coast er Linn Frøkedal og Richard Myklebust, best kjent fra det spellemannvinnende bandet The Megaphonic Thrift. Der sistnevnte band for det meste er kjent for skostirring og støy, går Misty Coasts nye singel «Funny World» i retning av popen, uten at de glemmer hvor de kommer fra. Dette er parets fortolkning av begrepet «popmusikk». Det er vanskelig å ikke tenke på Elizabeth Fraser fra legendariske Cocteau Twins når Frøkedal synger refrenget. Resultatet er fornøyelig døsig, en betydelig lettere lyd enn vi er vant til fra dette holdet. Det kler duoen.

Hør låten her.

Mats Dawg «Sensasjonell»

NMG/G-Huset

1 2 3 4 5 6

En nordlending kan være mannen som redder bergensrappen.

Byens mest definerende hiphopkollektiv, NMG/G-Huset lever i beste velgående, ikke minst takket være en nordlending. Med «Sensasjonell» er underdogen Mats Dawg tilbake, karakteristisk tilbakelent, men med en evne til å smi tekster som få andre kan måle seg med. Han har også en sjeldent organisk flyt. Å følge opp den gode EP-en "Daogen" er vanskelig, men "Sensasjonell" trykker på alle de rette knappene.

Hør låten her.

Ørjan Deisz

Silja Sol «Dyrene»

Eget Selskap

1 2 3 4 5 6

Lovende ny retning for Silja Sol.

Silja Sol slapp tidligere i år det fabelaktige andrealbumet «Væremeh». Nå er den produktive Silja Sol ute med første singel fra album nummer tre. Låten «Dyrene» bærer bud om at det annonserte stilskiftet er reelt. For i hendene til produsent og altmulig-mann Fredrik Vogsborg, blant annet kjent fra The Megaphonic Thrift og Casiokids, går Silja Sols musikk i en langt mer kommersiell retning.

Men det er vidunderlig naivt og fornøyelig, med en slags nostalgi som underliggende drivkraft. Dette er en lovende retning for Silja Sol.

Hør låten her.

Det hele låter det er vidunderlig naivt og fornøyelig, med en slags nostalgi som underliggende drivkraft.

En lovende ny start for Silja Sol.

Ganezha ft. Kaja Gunnufsen «Eg glemte igjen lommeboken på Oasen»

1 2 3 4 5 6

Matchen burde egentlig være helt perfekt. Rapperen Ganezha er kjapp på avtrekkeren, hans rappestil er full av referanser med en rytme som en berg-og-dal-bane; fortreffelig ujevn og uttalt. Kaja Gunnufsen er vidunderbarnet som slapp det som er en av fine favorittplater fra det siste tiåret, «Faen Kaja», for noen år tilbake.

På den A Tribe Called Quest-refererende singelen «Eg glemte igjen lommeboken på Oasen» (ATCQ har en låt som heter «I left my wallet in El Segundo») er det dog ingen av dem som skinner skikkelig. Ganezha har gjort dette bedre før, og vil forhåpentligvis gjøre det bedre igjen. Det samme gjelder Kaja Gunnufsen.

Eg Glemte Igjen Lommeboken På Oasen