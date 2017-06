BTs og BAs anmeldere slaktet Lothepus-konserten på Bergenhus-festning. Det likte folk dårlig.

«Dette må være det svakeste som noensinne har vært levert fra en scene i løpet av alle år med utendørskonserter her i byen.», skrev BTs musikkanmelder Einar Engelstad om Lothepus-konserten på Bergenhus-festning lørdag, og ga konserten terningkast to.

– Det bare datt ut av meg

Anmeldelsen til Engelstad har fått folk til å reagere på sosiale medier og kommentarfeltene er fulle av støtte til Lothepus.

«Å setje ein musikkanmelder til å anmelde ein lothepuskonsert vert vel som å be bergensbispen til å vurdere jordbruksoppgjøret», skriver Tor Gunnar Halleraker i en kommentar på Facebook.

– Det bare datt ut av med, sier Halleraker og ler før han fortsetter:

– En musikkanmelder og Lothepus har ingenting med hverandre å gjøre. En kan ikke kalle det Lothepus holder på med for musikk, sier han.

«Burde spart trykksverta»

«Det minner mest om enkelte konserter du har vært på der det står en sveiseblind gjeng og gauler falsk og fælt i øret ditt. Problemet er at her kommer det fra scenen», skriver Engelstad i anmeldelsen sin.

– At folk velger å kaste vekk pengene sine på dette tullet er en ting, men at avisene gidder å bruke tid på det forundrer meg, sier Svanlaug Austgulen til BT.

Selv skrev hun dette på Facebook etter å ha lest anmeldelsen: «Trur BT at folk gjekk på konsert pga. sangstemma til fyren, er de dummere enn dumme. Lothepus er eit begrep, og han – meir enn nokon VEIT at syngja kan han ikkje. Og difor burde anmeldarane i BT OG BA halde seg heime og spart trykksverta.»

Her er flere kommentarer fra Facebook:

«Tror ikkje anmelderen i BT har helt skjønt konseptet med lote!»

«Stå på Lothepus ... Drit i musikkanmeldere og den slags. Du har det gøy, publikum har det gøy og stemningen e topp.»

«Lothepus startet dette bandet for å vise at uansett hvor dårlig et band er så kan de bli berømte. Kunnskapsløst av anmelder...»

Fått mange stygge meldinger

BAs anmelder ga også konserten terningkast to, og mente blant annet at Lothepus «mangler låter, stemme og sjarm.» Da VG kontaktet hovedpersonen selv, Leif Einar Lothe (47), for å gjøre ham oppmerksom på anmeldelsene, svarte han følgende:

– Jaså? Skriver de det? Det er vel noen idioter, da, som ikke kan skrive anmeldelser, det kan du hilse dem og si. Dette tar jeg ikke tungt i det hele tatt, sa han til VG.

– Når han stiller på en scene foran 1500 mennesker som har betalt 450 kroner billetten med komplett band, så fremstår han som en musiker. Og da må han finne seg i å bli bedømt på lik linje med andre musikere, sier Einar Engelstad.

Musikkanmelderen har fått med seg oppstyret på sosiale medier, og forteller at han også har fått mange meldinger etter at anmeldelsen ble publisert.

– Det har rent inn med meldinger. Noen av dem var veldig stygge og helt i grenseland.

– Når mannen har gitt ut to plater og har med seg et rimelig bra band, så er det ikke bare på tøys. Og når han tilsynelatende blir fornærmet av å bli bedømt på den måten, betyr det jo også at han tar det musikalske litt alvorlig. Hvis ikke hadde han ikke reagert, sier Engelstad.