Eirik Glambek Bøe fra Kings of Convenience klarer seg fint på egen hånd.

1 2 3 4 5 6 Kommode «Fight or Flight or Dance All Night»

Eirik Glambek Bøe er kanskje best kjent fra den suksessduoen Kings of Convenience, men når han ikke er på turné med sistnevnte er Kommode et av prosjektene han kverner på. «Fight or Flight or Dance All Night» er det første vi har hørt fra dem på en stund, og spiller på både kjente og ikke så velkjente kvalitetstrekk fra Bøe. Vokalen er så karakteristisk, så fjærlett og poengtert, men dansbarheten er et nytt element man vanligvis forbinder med KoC-kollega Erlend Øye. Singelen beviser at Bøe danser helt fint på egen hånd.

John Olav Nilsen

1 2 3 4 5 6 Love Dance «All The Time»

Love Dance holder fortsatt en relativt lav profil i Bergen, til tross for at de har levert noen av de mest minneverdige indiepoplåtene de siste ti årene; «When You’re With Him» og «Skisse #3» scorer høyest hos meg. Glasgow-indien har vært en åpenbar inspirasjonskilde, og på den nye singelen «All The Time» beveger de seg mot 2000-tallets undergrunnselektropop fra Sverige, med Tough Alliance som et fyrtårn. Pet Shop Boys er også å spotte. «All The Time» er energisk elektropop med høy anthemfaktor. Helt i tide til våren.