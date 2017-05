Statsminister Erna Solberg kom med en skikkelig valgkampresang til kultur-Bergen i dag. For nå blir det scenekunsthus i Sentralbadet til en prislapp på knappe 700 millioner kroner. Også DNS får milliongave.

Erna Solberg og regjeringen har snudd. På budsjettet for 2017 bevilget de ikke ett øre til det planlagte scenekunsthuset i Sentralbadet, som skulle huse Carte Blanche og BIT Teatergarasjen. Det kom heller ingen signaler om at regjeringen ønsket å støtte prosjektet.

– Dette er fantastiske nyheter for Bergen, sier kulturbyråd Julie Andersland, Venstre.

Et gedigent spleiselag

Både Bergen kommune, fylket og de nevnte institusjoner ga tidligere i år nærmest opp de ambisiøse planene, som i utgangspunktet hadde en pris på 900 millioner kroner. Dansekompaniet Carte Blanche vurderte andre lokaliseringer, i Bergen og utenfor, og kulturbyråd Julie Andersland sa «at Sentralbadet må på tegnebrettet igjen».

Nå kan plutselig champagnekorkene sprettes både her og der, for Erna Solberg kom med en skikkelig gave til Sentralbadet i vårsolen i Bergen – et statstilskudd med en øvre ramme på 230 millioner kroner, som ledd i revidert nasjonalbudsjett for 2017.

Dette vil i så fall utløse en tilsvarende sum fra både Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, slik at totalrammen for tilskuddet til Sentralbadet – inkludert tribuner, sceneteknisk utstyr, lydanlegg og løst inventar – vil være på i underkant av 700 millioner kroner.

Dette skal være i tråd med en nedskalert og billigere løsning som er blitt utarbeidet de siste månedene.

101 millioner til DNS

Den Nationale Scene (DNS) var lenge også en del av planene for Sentralbadet, men trakk seg ut da det i februar ble klart at de ønsket å reise et nybygg tett ved det nåværende teaterhuset. I tillegg la en statlig rapport opp til at dagens teater må totalt rehabiliteres umiddelbart, både vegger og tak.

Den totale kostnadsrammen ble satt til 730 millioner kroner.

Rune Sævig

Statssekretær i Kulturdepartementet, Bård Folke Fredriksen, sa til BT den gangen at det lå i kortene at DNS ville bli prioritert foran Sentralbadet.

– DNS er en institusjon for hele Norge, og definert som en nasjonal institusjon med 100 prosent av det offentlige driftstilskuddet fra kulturdepartementet. Det er derfor rimelig at DNS er førsteprioritet for staten, sa Fredriksen.

Nå har åpenbart pipen fått en litt annen lyd. For i første omgang bevilges det «bare» penger til nødvendig rehabilitering av tak og fasader på DNS – 101 millioner kroner fordelt over to år. Dette er langt fra de 1,9 milliarder kronene som Nationaltheatret i Oslo ble lovet for noen uker siden til rehabilitering.

Det står ingenting i revidert nasjonalbudsjett om regjeringen ønsker å bidra til nybygget og en ytterligere opprustning av DNS.

– Jobbet lenge

Det som gjenstår nå, er at Bergen kommune og fylket bevilger sin andel av Sentralbadets spleiselag – 230 millioner kroner hver.

– Bergen kommune og de involverte aktører har jobbet aktivt med å få staten med, så vi skal gjøre vårt. Et nedskalert skisseprosjekt er nå nettopp ferdig. Det føler jeg er akseptabel for de involverte parter. Alle får dekket behovene sine. Og det blir mer sambruk. De fire etasjene som skulle bygges på Sentralbadet, er også foreløpig tatt ut, sier Andersland.

Han roser det tverrpolitiske arbeidet som er gjort av lokalpolitikerne i denne saken.