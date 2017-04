Bergens største storband, en rekke rå rappere og flere drevne dansere skal skape ellevill dansefest på Røkeriet USF fredag. Se ukens seks fine!

MARKED: Gjør et kunstkupp

Hva: Kunstmarked med over 30 bergenskunstnere.

Hvor: Blokk i Lille Markeveien.

Når: Fredag til søndag 12.00–17.00.

Hvorfor: I helgen kan du virkelig gjøre et kunstkupp! Over 30 profesjonelle bergenskunstnere skal vise frem sine verk på Blokk i Lille Markeveien i et samarbeid mellom Art + Folk, Bergen kommune, B-Open og Kunstguide.no. Selv om det kanskje er lett å forbinde kunstsalg med prislapper som gjør deg svett av angst, er maksprisen på dette markedet satt til 5000 kroner for et enkelt verk. Og om lommeboken heller ikke da strekker til, er det i alle fall en god mulighet til å kikke på godt arbeid!

I tillegg blir det en mulighet til å få seg en skikkelig matbit mellom kunstslagene når Anne Lill Stene kommer med sitt lekre frilanskjøkken.

Robert Nedrejord

MERKEDAG: Hyll platebutikkene!

Rune Sævig

Hva: Record Store Day 2017.

Hvor: Blant annet på Apollon.

Når: Lørdag.

Hvorfor: Litt ut i april hvert år skal de uavhengige platebutikkene hylles, og tusenvis av butikker verden over deltar i år som i fjor. Da Record Store Day ble arrangert for første gang for ni år siden, var det med Metallica i front. Og siden den gang har blant annet Iggy Pop og Dave Grohl fungert som ambassadører.

I Bergen holdes tradisjonen i live av blant andre Apollon, som har vært en uavhengig platesjappe siden starten i 1976. For anledningen har de bestilt inn en bråte med eksklusive utgivelser, som er en sentral del av Record Store Day-konseptet, og regelen er «førstemann til møllen».

Robert Nedrejord

KONSERT: Klassisk jamming

Hva: Konserten «Cafébarokk – Too hot to Händel?».

Hvor: Allmuen.

Når: Fredag 22.00.

Hvorfor: Når hørte du sist klassisk musikk live? Eller har du noen gang opplevd en barokkjam? Nettopp det har du muligheten til på Allmuen fredag da Foreningen for Antikk Musikk lager barokkmusikk som ifølge arrangementsteksten er «Too hot to Händel».

Ifølge arrangørene er det ikke bare jazzmusikerne og rockerne som har eierskap til jam-konseptet. Og det var visstnok helt vanlig før notearkene ble normen at det plutselig kom et frekt lite blokkfløyteparti. Å se flinke musikere improvisere og raljere på pumpeorgel, cembalo og bratsj, må da garantert være en interessant opplevelse.

Robert Nedrejord

FEST: «Game of Thrones»-erstatning

Paul Schiraldi

Hva: «Game of Thrones»-festen «En fest med is og flammer».

Hvor: Det Akademiske Kvarter.

Når: Lørdag fra 20.00.

Hvorfor: «Nå skjer det snart», tenkte jeg nylig. Kriblingen slår inn i en årlig syklus. Det er snart tid for ny sesong av «Game of Thrones», det er jo tross alt vår. Men nei, vi må faktisk vente helt til midten av juli. En god tradisjon brutt på fortvilende vis i forkant av syvende sesong.

Men på Kvarteret kan du i helgen få litt etterlengtet Westeros-følelse da hele huset blir fylt med intriger, drager og jålete bannere. Det blir blant annet faktasjekk av litteraturens blodigste forfatter George R.R. Martin, intens sverdkamp og wildling-disco. Passende nok loves det også stollek. Kanskje vinner du the Game of Thrones?

Robert Nedrejord

FOREDRAG: Lær mer om en britisk dramatiker

Hva: Dramatikerhjørnet: Frode Grytten om Shelagh Delaney.

Hvor: Cornerteateret.

Når: Torsdag 20.00.

Hvorfor: «Kvinner har aldri unge sjeler. De blir født tre tusen år gamle». En dame som sier noe slikt, har i hvert fall jeg lyst til å vite mer om. Nå er sjansen her. I fjerde runde av Cornerteaterets serie der forfattere snakker om en dramatiker de setter høyt, er turen kommet til Frode Grytten. Han har valgt Shelagh Delaney, damen bak sitatet.

Den britiske forfatteren debuterte som dramatiker med «A Taste of Honey» i 1958, skrevet i løpet av ti dager da hun var nitten år og fabrikkarbeider i Salford i Nord-England. Om stykket skriver Grytten at det «er tøft, udødelig og med haldbarheitsdato for evigheita. Delaney makta aldri å leve opp til debuten, men det stykket har vore evig inspirerande, også for meg, det er så rørande, menneskelig, sint, utfordrande og augeopnande».

Andre som har omfavnet Delaney er den britiske romanforfatteren Jeanette Winterson, og sangeren og låtskriveren Morrissey, også kjent fra The Smiths. Winterson, kjent blant annet for romanen «Ikke bare appelsiner», har kalt samtidens kritikk av Delaneys to første skuespill for «et deprimerende essay i sexisme». Morrissey har sagt at Delaney er minst halvparten av årsaken til at han skriver. Teksten på hans «This Night Has Opened My Eyes» er en gjenfortelling av handlingen i «A taste of Honey», der han også bruker direkte sitater fra stykker. Han har også brukt foto av Delaney på et par av platene sine.

«A Taste of Honey» ble filmatisert i 1961, med Tony Richardson i registolen. Dette var også debutfilmen til den etter hvert legendariske skuespilleren Rita Tushingham, som vant både Bafta, Golden Globe og i Cannes for sin tolkning av den unge kvinnen Jo. Men alt dette og mere til vil nok Frode Grytten gjøre rede for.

Britt Sørensen

KONSERT: Jazzfest

Vestnorsk Jazzsenter

Hva: Jassbox med blant andre Bergen Big Band.

Hvor: Røkeriet USF.

Når: Fredag 21.00.

Hvorfor: Etter et vellykket samarbeid mellom Bergen Big Band og en rekke rappere og dansere under Festspillene i Bergen i fjor, følger Jassbox opp med en ny utgave i deres søken etter å føre dansen tilbake til jazzen. To av medlemmene fra Hester V75 kommer, det samme gjør Action the Man. Til de store tonene fra Bergen Big Band skal en rekke rappere og dansere gjøre det de kan for at du skal ha en fin kveld. I tillegg skal Stig Paa og Henrik Svanevik (Svanen) spille DJ-sett både før og etter konserten.

Robert Nedrejord