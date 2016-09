Morten Tyldums storfilm «Passengers» har fått sin første trailer.

Superstjernene Jennifer Lawrence og Chris Pratt spiller hovedrollene i «Passengers», som får verdenspremiere 21. desember og regnes for å være en klar Oscar-kandidat.

Morten Tyldum fra Bergen/Sotra har regissert filmen, som er hans oppfølger til Oscar-nominerte «The Imitation Game». Den vant én statuett, for beste originale manus.

«Passengers» er et romantisk science fiction eventyr om et romskip som drar på tur til en avsidesliggende koloni. Reisen skal vare i 120 år, men 90 år før ankomst, våkner to passasjerer fra sovekammeret sitt. Og de er strandet i romskipet med 5200 andre sovende passasjerer.

Filmen ble spilt inn i Atlanta i fjor.

MARIO ANZUONI / X90045

Ifølge bransjeblader får Tyldum minst tre millioner dollar for regijobben.

I dag kom den første offisielle traileren for filmen. Den viser at det blir mye dramatikk ombord på skipet.