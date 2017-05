BT Lydsjekk feiret festivalsesongen med Miss Tati og Soft Ride i Nattjazz-bakgården på USF Verftet. Se hele sendingen her.

Mai er høytid i Bergen. Byen våkner, kirsebærtrærne blomstrer og festivalene står i kø. Først Festspillene i Bergen og Nattjazz. Så, etter et lite pusterom i begynnelsen av juni, kommer Bergenfest. Og festivalsommeren bare fortsetter.

Fredag inviterte BT til BT Lydsjek «festival spesial» i Nattjazz-bakgården på USF Verftet.

På scenen sto bergensbandet Soft Ride som nylig slapp singelen «Sun in Her Eyes» og Tatiana Palanca, som de fleste kjenner som Miss Tati. Fredag 26. mai slapp Miss Tati debutplaten «Finally, Tati».

Vegar Valde

– Min indre klokke går alltid for sent. Jeg har også brent meg mange ganger med å si «platen kommer da», og så har den ikke kommet likevel. Men nå kan folk si «endelig kom den der platen din, Tati». Tittelen handler også om at etter så mange år med å finpusse og utvikle min signatur og sound, er jeg endelig klar til å dele den med verden, sa Miss Tati til BT i et intervju nylig.

BT Lydsjekk er en arrangementsserie i regi av Bergens Tidende der du får høre historiene og møte menneskene som beveger kulturbyen Bergen.

