Forfatter Rolf Sagen er død etter lengre tids sykdom. I Bergen var han også kjent som grunnleggeren av Skrivekunstakademiet.

Sagen, som har vært syk de siste årene, ble 76 år gammel.

Han ble født i Vadheim, men bodde i Bergen det meste av sitt liv.

Sagen ga ut både romaner, noveller, dikt og barnebøker. Han debuterte med diktsamlingen «Dørklinker» i 1966, som han fikk Tarjei Vesaas’ debutantpris for.

Inspirerte forfatterspirer

Romanen «Springfart ved fjorden» ble nominert til Norges mest morsomme bok av NRK i 2012.

Sagen var utdannet klinisk psykolog og jobbet noen år på Sandviken Sykehus før han ble forfatter på heltid. I 1985 grunnla han Skrivekunstakademiet i Bergen. Der var han også daglig leder frem til 1993. Han spilte en stor rolle for mange unge forfatterspirer.

I 2012 ble Sagen hyllet av forfatterkollegaer på et arrangement på Cafe Opera.

Hyllet forfatteren

– Det er vanlig at store menn og legender blir hyllet når det er for sent. Det er så mange som setter pris på Rolf, at vi bestemte oss for å si det til ham direkte, sa Hennings Bergsvåg til BT før festen.

Jon Fosse, Ragnar Hovland, Cecilie Løveid og Erlend Nødtvedt var bare noen av dem som sto i kø for å hylle Sagen.

Vegar Valde

Jon Fosse var tydelig da BT snakket med ham i 2012:

– Rolf har hatt mykje å seia for meg som menneske, og difor nok òg for det i meg som skriv. Nett korleis kan vera vanskeleg å seia. Men kanskje me på kvart vårt vis har hjelpt kvarandre med å halda ut, og å halda fram. Det er ingen som skriv slik Rolf gjer, heller ikkje eg gjer det. Han har si røyst. Men kanskje har eg lært noko om korleis det vestlandske kan sjåast av å høyra på den røysta. Kven veit, sa Fosse.

Parkinson-rammet

Han ble også spurt om hvordan Sagen var som venn.

– Me har kjent kvarandre i tretti år. Og vore vener om lag like lenge. I nokre år var vi kollegaer på Skrivekunstakademiet - det var han som i si tid fekk meg til å byrja der - og etter den tid har vi trefst jamleg. Vi har prata om alt mogeleg, men helst om livets meir trivielle saker, kjøp av skor, om livet på land og sjø, om landskapet ved Sognesjøen. Av og til også om litteratur. I dei åra eg reiste mykje rundt til teaterpremierer i diverse utland, var desse samkomene med Rolf eit slags heimleg feste, nesten.

Datteren Magnhild Sagen forteller til BT at Rolf Sagen fikk diagnosen Parkinsons sykdom for rundt ti år siden. Han døde natt til torsdag.

– Det var det siste året han ble alvorlig syk. Han fikk sovne stille inn med alle sine nærmeste rundt seg, forteller Magnhild Sagen.

Hun ønsker å videreformidle familiens ønske om et bidrag til Parkinson-foreningen i forbindelse med Rolf Sagens bortgang.