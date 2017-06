Gabrielle viste hvor langt hun er kommet siden hun brakdebuterte med «Ring Meg».

Jeg kan ikke huske sist gang jeg så en artist skape like stor stemning som Gabrielle gjorde da hun avsluttet sin Bergenfest-konsert med «5 Fine Frøkner». Ikke et menneske sto stille foran Bastionen-scenen da hun spilte hiten fra 2014, som fikk nytt liv etter at den ble spilt i en episode av «Skam». «5 Fine Frøkener» er nå spilte mer enn 30 millioner ganger på Spotify.

Gabrielle kom tilsynelatende fra ingenting da hun 2011 plutselig toppet VG-listen med «Ring Meg». Låten var uhyre fengende, og en smule irriterende, noe som også kan sies om oppfølgeren «Bordet».

Siden den gang er låtene hennes bare blitt bedre og bedre. Og hvis du blir irritert nå, så er det muligens fordi du ikke liker popmusikk. Et godt eksempel på hvor langt artisten Gabrielle er kommet, er den nye singelen «Vekk meg opp». Det er en strålende vakker og sår poplåt, som kan minne litt om Lars Vaulars «En Eneste».

På Bastionen har Gabrielle publikum i sin hule hånd fra første stund. Det er stappfullt foran scenen, og det virker som hele Bergenfest prøver å komme seg inn på konserten.

Og da partiet på «5 Fine Frøkner» der hun synger «Du får meg til å kjøre meg opp, det e’ ingenting som kan kjøre meg ned» kommer, tar det helt av.

Popdronningen er kommet hjem.