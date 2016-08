Festivalen ber nå kreditorene om å ettergi deler eller all gjeld.

- Vi har god dialog med kreditorene, sier festivalsjef Ole Reinert Berg-Olsen til BT.

Det var ellevill stemning da Marcus & Martinius spilte under årets utgave av Osfest. Stemnigen etter årets festival har imidlertid ikke vært like god blant eierne og andre som er involvert i Osfest.

Ifølge informasjon Bergens Tidende sitter på, har festivalen tatt kontakt med alle sine kreditorer for å be dem om å ettergi «hele eller deler av sine krav».

Osfest har nå stoppet alle utbetalinger.

«I den situasjonen som er oppstått har styret besluttet at Osfest AS må gå i betalingsstansing slik at ingen blir forfordelt», skriver Osfest til sine kreditorer.

Publikumsvikt

Bortsett fra Marcus og Martinius-konserten, som ble utsolgt på noen timer, opplevde festivalen i år publikumssvikt.

I brevet BT har fått tilgang til, mener styret i festivlaen at publikumssvikten var noe de «umulig kunne forutse.

Neil Finn, Mike and The Mechanics og Susanne Vega var blant Osfests andre hovedattraksjoner i år.

Festivalsjef Ole Reinert Berg-Olsen har stor tro på at det kommer til å gå mot en løsning med kreditorene.

- Samtlige kreditorer viser forståelse for situasjonen vi er havnet i, og de viser stor samarbeidsvilje. Jeg har stor tro på at dette løser seg, sier han.

- Tror det blir festival i 2017

- Dere opplevde publikumsvikt under årets festival. Hva gikk galt?

- Det er vanskelig å peke på én faktor. Vi kan nevne på været selvsagt, mange flydde landet på grunn av den dårlige sommeren. Og vi kanskje heller ikke flinke nok til å nå unge folk.

- Ja, bortsett fra Marcus og Martinius, var det mange gamle helter på toppen av plakaten. Har dere brydd dere for lite om de unge?

- Vi kunne kanskje apellert mer til de mellom 15 og 30. Men samtidig kan de være en vanskelig aldersgruppe å nå.

- Tror du det blir Osfest i 2017 også?

- Ja, jeg har ikke tenkt på noe annet, sier festivalsjefen.