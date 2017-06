Litt annerledes og en tanke mer moden.

Nye låter og nye musikere. Det er likevel den samme gode gamle Aurora som entrer scenen foran et rimelig søkkvått publikum på en nesten fullsatt Plenen lørdag kveld.

Det låter likevel ikke helt som før under tidligere konserter. Noe som merkes allerede under åpningslåten «Winter Bird». Litt mer symfonisk, dvelende og elektronisk, men likevel umiskjennelig Aurora. Kanskje også litt mørkere og dystrere enn før.

Noe av årsaken er nok de nye musikerne. Gitarist Fredrik Vogtsborg har riktignok vært medlem av turnebandet til Aurora, og Silja Sol er tilbake bak tangentene og som korist slik hun var den første tiden. Men Njål Paulsberg, kjent blant annet fra Young Dreams, er imidlertid ny på laget. Trommisen kunne ellers feire bursdag på Bergenfest.

– Dere ser sikkert at jeg har på meg en sau på scenen, kommer det fra Aurora som henviser til det spektakulære antrekket som er tegnet av søster Viktoria – Men jeg kan forsikre om at sauen har det bra og lever fremdeles i beste velgående.

Tre nye låter presenterer hun på Bergenfest, «In Bottles», «Feeling I Can Fight» og «Soft Universe». Ingen direkte umiddelbare hits, men den samme umiskjennelige kvaliteten.

200 konserter gjorde hun etter sigende i fjor. Det har likevel ikke gått ut over stemmeprakten som er fullt på høyde med før og vel så det. Men sceneopptredenen er blitt mer selvsikker. Det kommer ikke så mange rare og keitede kommentarer mellom låtene lenger.

At konsertopplevelsen ikke blir den samme denne kvelden som forrige gang på Bergenfest for to år siden, kan ikke nødvendigvis lastes Aurora. Men regnværet setter unektelig sitt preg på humøret til både publikum og anmelderen.

0,1 til 0,3 millimeter nedbør sto det på væmeldingen på Yr. Har en stygg følelse av at det er noe galt med metermålet oppe på Meterologisk Institutt.

Hun glemmer litt av teksten på «Running with The Wolves» og må stoppe opp et øyeblikk og spørre publikum. Sjarmerende. Før hun avslutter med «Conqueror».

Nå står det kritiske andrealbumet for tur. Det vil likevel ikke forbause noen om hun er tilbake på Bergenfest om et par år.