For første gang i Komiprisens historie domineres listen over de nominerte av artister fra andre steder enn Oslo. Fire komikere fra Bergen er nominert.

– Det er veldig stas at fire damer fra Bergen er nominert, sier Sølvi Rolland.

Eieren av Ole Bull scene har også vært produsent for forestillingen «Helt i tiden» av bergenserne Sandra Spjelkavik og Tonje Holm Sandnes som er nominert i kategorien beste sceneforestilling.

Spjelkavik og Sandnes er også nominert i kategorien for årets nykommer.

I tillegg til de to, er både Ane Skumsvoll og Christine Hope nominert i kategorien beste kvinnelige komiker på scene.

Bergen og Trøndelag dominerer

I år er det for første gang komikere utenfor hovedstaden som dominerer nominasjonslistene. Litt av forklaringen er at det i år bare deles ut priser i scenekategoriene, og ikke TV-priser – da utdelingen ikke sendes på TV.

Likevel har det, ifølge NRK som har stått for juryeringen, aldri vært et så sterkt felt fra andre steder enn hovedstaden.

– Det er gøy at de har reist rundt. Gøy for hele Humor-Norge at det produseres mye bra overalt.

I tillegg til Bergen er det også fire nominerte fra Trøndelag. Utover det fordeler nominasjonene seg over hele landet.

Fakta: De nominerte til Komiprisen 2017 Beste sceneforestilling "Juleevangeliet – The smash hit musikal!" Trøndelag Teater–Kristian Seltun Regi Mads Bones Manus Mads Bones og Olve Løseth, Kyrre Havdal "Slaget på Testiklestad–making Trøndelag teit again" Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og Sånn Sett Underholdning Regi Mads Bones og Olve Løseth Manus Mads Bones og Olve Løseth, Kyrre Havdal, Ole Christian Gullvåg Koreografi: Martha Standal "Helt i tiden" Lille Ole Bull scene Med Tonje Holm Sandnes og Sandra Spjelkavik Produsent: Sølvi Rolland Regi: Arvid Ones Koreografi: Hilde Sol Erdal Beste mannlige komiker på scene Olve Løseth–"Slaget på Testiklestad–making Trøndelag teit again" og "Juleevangeliet–The Smash Hit musikal", Trøndelag Teater og Sånn Sett Underholdning Jonas Kinge Bergland– "Dr. Bergland bryter taushetsplikten", Latter Paul Håvard Østby–"Urbane Totninger 2016" Beste kvinnelige komiker på scene Mari Hauge Einbu–"Slaget på Testiklestad–making Trøndelag teit again", Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og Sånn Sett Underholdning Christine Hope–"Hope, skulder, kne og tå", Ole Bull Scene Ane Skumsvoll–"Direktøren for det hele", Den Nationale Scene Beste standupkomiker Jonas Kinge Bergland–"Dr. Bergland bryter taushetsplikten", Latter Hans Morten Hansen–"Lattergalla 2016, Latter og Game of Hansen", Humorhuset i Stavanger Terje Sporsem–"Religion", iStage Årets nykommer Fredrik Høyer Tonje Holm Sandnes og Sandra Spjelkavik Jonis Josef

–Henger veldig høyt

Tonje Holm Sandnes holder for tiden på å forberede seg til Stordrevyen som hun skal være med på sammen med makkeren Sandra Spjelkavik.

– Dette henger veldig høyt. Det er store stjerner som er blitt nominert til denne prisen, sier hun.

Showet deres «Helt i tiden» gikk på Ole Bull scene i høst og etter sommeren er det mulig det blir satt opp ekstraforestillinger, ifølge Sandnes.

Tatt til seg kritikken

Hun tror juryen i år har tatt til seg kritikken fra tidligere år om at prisen har vært for Oslo-dominert.

– I år virker det som de har reist mye rundt i landet, sier hun.

I fjor ble prisen delt ut i Bergen i et stort direktesendt TV-show. I år har NRK bestemt seg for ikke å sende showet. Men Latter i Oslo som arrangerer utdelingen vil likevel streame utdelingen for dem som ønsker å følge med.