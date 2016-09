Musikk

Angel Olsen tar nå sikte på å følge storheter som Stevie Nicks og Dolly Parton.

Angel Olsens eksepsjonelle andrealbum «Burn Your Fire For No Witness» utkom tidlig 2014 og endte opp som min definitive favoritt for året. Indikatorene på at Olsen siden den gang har foretatt et stilskifte, meldte seg tidlig i sommer da singelene «Intern» og «Shut Up Kiss Me» kom. Videoene til låtene viste Olsen ikledd sølvfarget parykk, på rulleskøyter, på toppen av en Sedan. Både låtene og det stilistiske uttrykket skiller seg fra den nesten kollektive oppfatningen av Olsen som melankolsk, stille folksangerinne.

Hennes konsert på Øyafestivalen for to år siden understrekte nettopp det motsatte; en vokalist med et spenn både musikalsk og lyrisk, som også besitter det lille ekstra - humor og alvor nok til å gjøre narr av det absurde og forferdelige. På «White Fire» synger hun dystert «Everything is tragic, it all just fall apart» og forklarer det liksom selvironisk med «When it’s all here, it’s all new, and you’re not hungover».

Det er dog ikke bare spøk på hennes tredje album, «My Woman». Hun har vokst ut av folken og indierocken, hun har funnet en lyd som komplementerer hennes kvaliteter. Det er rock, men det er aller mest hennes vokal som definerer hvilken retning det går i, musikalsk. «Intern» er kjølig, distansert, glossy - den er elegant.

Motsetningene kommer i form av ømme «Sister», som er en ode til søsteren Angel Olsen aldri fikk som fosterbarn. Det er umulig å ikke nevne Stevie Nicks, best kjent fra Fleetwood Mac, som en referanse, spesielt i forbindelse denne bestemte låten. Det er ikke bare vokalmessig, backet opp av den tung gitardrevne lyden, at tankene sendes tilbake til Nicks’ kompliserte forhold til både sitt eget selv og hennes frustrasjon over forholdet mellom menn og kvinner; det sagte og det usagte som definerer det.

Platen er full av store høydepunkt, men favoritene er «Woman», «Sister», «Pops», «Shut Up Kiss Me» og «Those Were The Days». «My Woman» er en plate som i likhet med «Burn Your Fire For No Witness» kan overleve en hundretalls rotasjoner på anlegget uten å noensinne bli kjedelig. En umiddelbar klassiker.