Nazimarsj for en god sak

SNUOPERASJON: I den tyske byen Wunsiedel har det i flere år vært arrangert en marsj til ære for Rudolf Hess. Men i november 2014 laget antinazister en innsamling i forbindelse med marsjen: for hver meter nazistene marsjerte fikk organisasjonen Exit-Deutschland, som arbeider med å snu høyreekstreme, ti euro. Det året ble det samlet inn mere enn 10.000 euro, ifølge en talsperson for kommunen. FOTO: Fricke, NTB Scanpix