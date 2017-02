– Et av de fremste eksemplene på monumental art deco-arkitektur i Norge, sier Riksantikvaren.

Det kjente landmerket i Fjøsangerveien i Bergen ble tegnet av Ole Landmark. Planen om å frede bygget har eksistert i mange år, men nå er det altså kommet fredningsvedtak.

– Fredingen vil sikre de nasjonale kulturminneverdiene til kinobygningen og samtidig legge til rette for videre bruk, sier riksantikvar Jørn Holme i en pressemelding.

BERGEN BYARKIV

Solgt to ganger

Forum kino var i bruk som kino frem til Bergen Kino la ned driften i 2005. I 2006 solgte Bergen kommune kinoen til Stor-bergen Invest AS og Kermit Eiendom AS for syv millioner kroner.

Ett år senere ble bygget solgt til Visjon Norge og Kristen Mediaallianse, men da for 33 millioner kroner.

Siden har bygget vært brukt til teaterscene, TV-studio og diverse arrangementer. Bygget ble midlertidig fredet i 2006, men nå er det altså fredet permanent.

Rune Nielsen

Pusses opp

I dag eies kinoen av Norge IDAG og Visjon Norge. Salt Bergenskirken skal stå for drift av bygget. For tiden blir den gamle kinoen pusset opp av Salt Bergenskirken, med dispensasjon fra Hordaland fylkeskommune.

Byggingen av kinoen ble påbegynt i 1939. På grunn av okkupasjonen ble bygget tatt i bruk først i 1946.

Forum er den eneste av de eldre kinosalene i Bergen som er inntakt.