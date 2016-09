I helgen arrangeres hele to festivaler myntet på barn og unge, enten du liker jazz, blues, pop eller metal. Her er fem fine ting å gjøre i helgen!

FESTIVAL: Poesi i Hardanger

Helge Skodvin

Hva: Poesifestivalen i Ulvik

Hvor: Ulvik i Hardanger

Når: Fredag til søndag

Hvorfor: Fordi du her har mulighet til å høre flinke forfattere lese, eller lytte til kloke folk som snakker om lyrikk. Fredag, for eksempel, legges samtidslyrikken under lupen. Nærmere bestemt lyrikken til så forskjellige forfattere som Øyvind Rimbereid, Inger Elisabeth Hansen, Einar Økland og Steinar Opstad. Hvordan skal diktene deres leses? Kan tankene til andre lesere sette diktene deres i nytt lys og åpne opp for andre refleksjoner enn det forfatteren selv så for seg? «Fire forfattarskapar, fleire tankar» er tittelen på seminaret.

I panelet sitter litteraturviterne og -forskerne Hadle O. Andersen, Trude-Kristin Mjelde Aarvik og Anne Helene Guddal, som også er forfatter. Pluss Klassekampens kritiker Tom Egil Hverven. Seminaret varer fra 12.00 til 15.00, og er gratis for studenter. Like etter gjrøes det klart for boklansering, der Bodil Cappelen samtaler med journalist og litteraturviter Kaja Scherven Mollerin om «Tanke og draum er himmelske køyretøy»; et nyredigert utvalg fra dagbøkene til Cappelens ektemann Olav H. Hauge.

Lørdag blir det blant annet nordisk mestermøte mellom norske Ruth Lillegraven, den svensk-finske samen Niillas Holmberg, islandske Gyrðir Elíasson og danske Pia Tafdrup, sistnevnte begge tidligere vinner av Nordisk råds litteraturpris.

FESTIVAL: Et godt alternativ til Brannmann Sam-musikken

Odd E. Nerbø

Hva: Bajazzfestivalen

Hvor: Østre

Når: Lørdag til søndag

Hvorfor: Lei av å høre tittellåten til Brannmann Sam på repeat? God musikk er kanskje ikke det første du tenker på når du hører ordet barnekonsert, men det finnes heldigvis hederlige unntak.

Til helgen inntar både gitarflinkisene i MK’s Marvellous Medicine og popyndling Silja Sol konsertscenen på Østre. Det samme gjør Bare Egil og Aslags Superpopulære Barneshow når barnejazzfestivalen «Bajazz» starter på lørdag.

Silja Sol er blant de plateaktuelle artistene BT gleder seg mest til i høst, og vi har prøvd å lirke ut litt informasjon om den nye platen.

Dette er sjette gang barnejazzfestivalen blir arrangert, og for et program! Festivalen blir arrangert av Bergen Jazzforum, og programmet passer best for familier med barn opp til ti år.

FESTIVAL: Metal for de yngre

Indie Recordings

Hva: Metalfestivalen Edge Nordic

Hvor: USF Verftet

Når: Fredag til lørdag

Hvorfor: Edge Nordic er en splitter ny metalfestival, og arrangeres både i Norge og i Finland. Den norske utgaven premierer i helgen på USF Verftet, og retter seg spesielt mot det yngre metal-publikummet.

– Metall er en bred sjanger, og folk i miljøet har forskjellig smak og ulike interesser. Jeg ønsker å dekke flere behov, kunne festivalsjef Yngve Christiansen fortelle oss tidligere i år.

Det blir band fra totalt syv land, blant annet svenske Adept og tyske Eskimo Callboy. Askøyværingene i Ribozyme og flere andre norske band skal også spille. Siden programmet er rettet mot unge, vil det være egne områder for de over 18 år.

ARRANGEMENT: Kulturnatt

Odd E. Nerbø

Hva: Arrangementserien Kulturnatt

Hvor: Hele Bergen sentrum

Når: Fredag, starter klokken 18.00

Hvorfor: Du slipper ikke unna kulturen i helgen. Du har rett og slett ikke noe valg. Store deler av sentrum, både inne og ute, vil fylles opp av arrangementer, gatesang, dans, musikk og teater på fredag. Det heter ikke kulturnatt uten grunn.

Enten du er på jakt etter snever samtidskunst eller breiale historier om bryggesjauere og buekorps finner du nok noe som passer i løpet av fredagen. Det blir også godt guidede byvandringer i hele sentrum. Du kan også ta deg en tur til Skostredet for å få deg en liten smakebit på årets BIFF-program.

Du kan også se det latterlig morsomme Lars von Trier-dramaet «Direktøren for det hele» på DNS under Kulturnatt på fredag.

ARRANGEMENT: Zombiemarsj

SCANPIX

Hva: Zombie Walk Bergen

Hvor: Den Blå Steinen

Når: Lørdag, starter klokken 14.00

Hvorfor: De tusler skakt og sakte, nesten vinglende fremover. En målløs horde av gryntende og skremmende skikkelser. Og for en gangs skyld er det ikke turistmassene på Fisketorget det er snakk om.

Zombie Walk Bergen er i prinsippet et kostymetog, hvor deltagerne kler seg ut i ekte George Romero-stil: Kunstig blod, slitte klær og falske kjøttrester. Finn frem den styggeste t-skjorten din, og lag den så grotesk som mulig.

Arrangøren opplyser om at arrangementet er barnevennlig, og er ikke jazz eller metal helt din greie, så er dette er ypperlig anledning til å få seg en pop-kulturell byvandring.