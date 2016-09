Kulturdebatt:

Det er på sin plass å klargjere, skriv sjef for Samlaget, Håkon Kolmannskog

Silje Stavrum Norevikset lys på eit interessant tema i kommentaren sin. Kva skjer når den tradisjonelle og redaksjonelle litterære offentlegheita forvitrar, og omtale, diskusjon og promotering også skjer via sosiale medium?

Sidan ein av våre debutantar, Synnøve Macody Lund, er brukt som eksempel i saka, synes vi det er på sin plass å klargjere. Boka "Personar du kanskje kjenner" kom ut i september i fjor, til i all hovudsak gode meldingar. Seinare på hausten laga Macody Lund ein film på dugnad, med vener, og med manus skrive av forfattaren sjølv.

Det same utgangspunktet hadde Guri Sørumgård Botheims film om diktboka si "Heime mellom istidene", som vart lansert i vår. To flotte, profesjonelle filmar som, slik vi vurderer det, får fram tematikk og bok på ein svært god måte.

Vi oppmuntrar forfattarar som arbeider med slike kunstnarlege filmprosjekt, og trur det er positivt for å gjere lesarar merksame på bøkene. Vi er derimot ikkje i nærleiken av å kunne finansiere filmar av dette kaliberet. Så i nett slike tilfelle, er forfattarens eigen visjon og moglegheit til å bruke eigne nettverk i produksjonen, heilt avgjerande.

Vi merkar oss elles at Stavrum Norevik antydar at det er stor skilnad på marknadsbudsjetta på dei enkelte titlane i forlaget. Den skilnaden er faktisk mindre enn ein skulle tru. Macody Lund var slett ikkje aleine om å få heilside-annonsar i fjor, i Morgenbladet og Klassekampen. Men vi bruker papirannonsering mindre og mindre. Det vi derimot ser heilt tydeleg, er at forfattarar som er kjende frå før, vekkjer mykje større interesse frå pressa. Til dømes Macody Lund, som Stavrum Norevik sjølv reiste til Oslo og laga eit bra intervju med.