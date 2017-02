Bergenske Blastfest avlyser festivalen på grunn av dårlig forhåndssalg. – Vi risikerte en millionsmell, sier styreleder Arne Longvastøl til BT.

I slutten av februar skulle store metallnavn som Devin Townsend Project og Katatonia innta USF Verftet for årets utgave av Blastfest. Nå er festivalen avlyst.

– Vi hadde styremøte i går. Der innså vi at det var solgt altfor lite billetter. Vi har ikke lov å drive på kreditors regning, så vi hadde ikke noe valg. Men det er med tungt hjerte at festivalen legges ned, sier Longvastøl.

Konkurs nummer to

Festivalen ble frem til juni 2016 eid av Yngve Christiansens selskap Blastphemy Productions AS. Som BT meldte i november i fjor, hadde selskapet minst en gjeld på 1,5 millioner kroner.

Festivalen ble imidlertid videreført som Blastfest AS. Nå er også dette selskapet slått konkurs.

– Vi har betalt ut forskudd til alle bandene. Disse pengene er tapt. Det dreier seg om flere hundre tusen kroner. Vi vil også betale tilbake penger til folk som allerede har kjøpt billetter.

– Hvorfor solgte dere så få billetter på forhånd?

Fakta: Blastfest Bergensk metallfestival, ble arrangert for første gang i 2014. Har i hovedsak blitt arrangert på USF Verftet. Frem til juni i fjor var festivalen eid av Yngve Norvin Christiansens selskap Blastphemy Productions AS. Mange band fikk ikke betaling etter fjorårets festival, og i juni i ble Blastphemy Productions tvangsoppløst. Det er kommet inn krav på rundt en million mot selskapet. Festivalen ble videreført av selskapet Blastfest AS. Nå er også det selskapet slått konkurs.

– Det vil jeg ikke spekulere i. Blastfest har nok hatt et frynsete rykte det siste året. Og det er jo vært dårlig billettsalg tidligere og. Vi prøvde å redde festivalen og renommeet, men publikum ville åpenbart ikke ha en metalfestival i Bergen. Det må vi ta konsekvensen av, sier Longvastøl.

– Betyr tapte inntekter

Tidligere i dag ga en av festivalsjefene til Blastfest, Toni Törrönen, beskjed til frivillige og ansatte om at det ikke kom til å bli noen festival i år. Og etter alt å dømme er festivalen blitt arrangert for siste gang.

Blastfest skulle arrangeres på USF Verftet. Kulturhussjef Ivar Vogt fikk vite om avlysningen i 14-tiden torsdag.

– Det var planlagt en stor festival, men vi har jo sett at billettsalget ikke har vært som i tidligere år. Dette betyr åpenbart tapte inntekter for USF Verftet, men jeg har ikke ennå fått oversikt over den økonomiske situasjonen. Det må vi ta etter hvert, sier Vogt.