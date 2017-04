Kygo samarbeider med nok en verdensstjerne på sin nye singel. Denne gangen er det britiske Ellie Goulding.

Låten som Kygo og Goulding gjør sammen, «First Time», slippes i dag. Og kommer i hælene på superslageren «It Ain’t Me», som Kygo og Selena Gomez ga ut i februar.

Ti uker på listene i USA

Den har nå 280 millioner avspillinger på strømmegiganten Spotify, to måneder etter lansering. Låten har lagt på de amerikanske hitlistene i ti uker – denne uken på 13. plass, som gjør at «It Ain’t Me» er Kygos største hit noensinne.

Ellie Goulding kommer til Bergenfest i juni, men da er Kygo i USA. Der gjør han blant annet elleve konserter frem til slutten av juni på et av de mest fasjonable hotellene i Las Vegas, Wynn. Første opptreden er førstkommende søndag, 30. april.

Nina E. Rangøy

Ellie Gouldings største slager, «Love Me Like You Do» – fra «Fifty Shades of Grey», er avspilt hele 570 millioner ganger på Spotify, som er mer enn Kygos mest spilte låt, «Firestone». Den har nå 504 millioner avspillinger.

Nominert til pris

Trolig kommer ikke Kygo tilbake til Bergen før i slutten av juni. Da skal han rett ut i Europa og spille ikke mindre enn ti søndager på rad på Ibizas hotteste utested.

På verdens største EDM-festival nylig, Ultra i Miami, fremførte Kygo også en splitter ny låt med John Newman, som sang på Bergenfest i fjor. Den er ennå ikke sluppet.

Mens Kygo er i USA skal han også på Billboard Awards i Las Vegas 21. mai. Der er han nominert i klassen for beste dance/elektronika album med «Cloud Nine». Blant de tre andre nominerte finner vi kometduoen The Chainsmokers.