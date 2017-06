Kunsten som blir vasket vekk av været

AV

Billedkunstner Kyrre Grepp og hans franske kone Aude Boudard besøkte sin datter som bor i Paris. I nabolaget kom de over den franske gatekunstneren Philippe Herard, det vises igjen på øyen som ligger i Sund kommune, en liten kjøretur fra Bergen!

– Vi inviterte ham til Tyssøy. Han kom i fjor sommer og tok mål av alle naustene, for å kunne jobbe med prosjektet hjemme i Frankrike gjennom vinteren.

15 naust på øyen ble i begynnelsen av juni dekorert med malerier av den franske kunstneren. Det største kunstverket er rundt 17 meter langt og flere andre er oppunder fem meter høye.

– Philippe Herard ser samfunnet på en surrealistisk måte. Alle verkene hans er malt på brunt innpakningspapir, såkalt kraftpapir, derfor vil denne kunsten bare bestå så lenge som vær og vind tillater det, forteller Grepp.

Herard flyttet ut av hjembyen sin Paris i to måneder for å kunne male de enorme maleriene. Han bodde hos sin mor, på hennes gård for å få plass til å male stort nok. Alle kunstverkene ble deretter brettet pent sammen og pakket i to svære kofferter og fraktet til Tyssøy.

– Herard vill ikke ha betalt for jobben, det eneste han ønsket var å få dekket utgiftene sine. Det gikk med enorme mengder tapetlim for å kunne montere bildene på naustveggene, sier Kyrre Grepp. Kunstneren bodde i Grepps naust under oppholdet. Her fikk han servert fersk fisk som Grepp fisket til ham.

– Det har vært et arbeidskrevende prosjekt og jeg vet ikke om noe lignende her til lands, sier Grepp.

Grepp og Boudard bor selv på Tyssøy og spurte naboen sine om de ville la naustene sine bli utendørs atelier. – Vi møtte en enorm velvilje og etter at kunsten er kommet opp, er eierne blitt enda mer positive. Mange har også meldt seg inn i Tyssøy og Bjorøy kulturlag som står som arrangør av utstillingen, Spor i fjord, forteller Grepp.

