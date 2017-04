Bergensaktuelle Alejandro Escovedo kunne dødd grunnet svindyre priser på medisin i USA. Han tviler på at verken Obamacare eller Trumps metode ville ha hjulpet.

– Medisin må være en universell tjeneste. Det er den eneste måten å bøte på helseproblemer, sier Escovedo til BT.

Den anerkjente musikeren fra Austin, Texas spiller på Madam Felle torsdag sammen med makker Antonio Gramentieri. Da er det elleve år siden forrige bergensbesøk. Den gangen var han nettopp blitt frisk etter et alvorlig angrep av Hepatitt-C viruset, som gjorde at han kollapset under en konsert i Arizona tre år tidligere.

– Enorm profitt

I likhet med mange musikere i USA hadde ikke Escovedo sett seg råd til egen sykeforsikring. Den lange sykdomsperioden holdt på å knekke ham økonomisk. Støttekonserter og støttealbum orkestrert av venner og beundrere som Steve Earle, Jennifer Warnes, Ian Hunter, Lucinda Williams og mange flere, hjalp Escovedo over den alvorlige kneiken.

– Problemet er kostnadene på medisiner og den enorme profitten til legemiddelindustrien. Det er nærmest syndig at en medisin som produseres for 300 dollar skal koste pasienten 80.000 til 100.000 dollar. Det var tilfellet med medisinen som kurerte meg for Hepatitt-C. Jeg kan ikke si sikkert at Obamacare ville ha betydd noen stor forskjell, sier Escovedo.

Han er førstegenerasjons amerikaner. Faren og moren emigrerte fra Mexico. Escovedos var en veldig musikalsk familie. Onklene Pete og Coke spilte i klassiske utgaver av Santana, mens niesen Sheila E. i mange år samarbeidet tett med Prince.

– Spre idé om samhold

Han er veldig klar over sin familiebakgrunn i en tid der den sittende presidenten vil bygge en mur mellom landene.

– Jeg har alltid skrevet om immigrasjon siden min far kom fra Mexico for å finne arbeid i USA. Derfor samarbeidet jeg også med amerikanske forfattere med samme bakgrunn om å skrive et musikalsk teaterstykke om våre fedre og de hindringene de møtte da de ville etablere seg med familiene i USA.

– Du har turnert intensivt i Europa siden Donald Trump kom til makten i januar. Tilfeldig?

– Jeg har virkelig storkost meg på turneen. Det er selvsagt greit å få avstand til alle problemene på hjemmebane, men jeg ser akkurat de samme utfordringene i mange av landene jeg har spilt i. Musikk er et universelt språk og en mektig mulighet til å kunne spre ideen om samhold. Det vil jeg også gjøre i Bergen, sier Escovedo.

– Austin lever

Han er en av stolpene i Austins musikkliv, byen som kalles «verdens konserthovedstad» og som årlig er sete for verdens største bransjefestival, South By Southwest. Men i år valgte han å ikke opptre der.

– Jeg har spilt på South By Southwest siden den spede begynnelsen. Og jeg har vært vert for egne musikkfester der de siste 20 årene. Men det er på tide å gi stafettpinnen videre.

– Austin er den raskest voksende byen i USA. Merkes det på det rike musikkmiljøet?

– Det er fremdeles veldig pulserende. Byen har vokst kraftig, ja, og det gir grobunn for en del utfordringer vi ikke har sett tidligere. Men musikkscenen i Austin vil alltid være levende, sier Escovedo.

66-åringen har hatt en rik karriere, helt siden punkebandet han drev i San Francisco, The Nuns, varmet opp for Sex Pistols på deres aller siste konsert i 1978.

Stjernens favoritt

Større stjerner elsker å jobbe med Escovedo. David Bowies faste produsent i flere tiår, Tony Visconti, har gjort tre av albumene hans. Han spilte inn en duett med Bruce Springsteen i 2010 til soloalbumet «Street Songs of Love», da de hadde samme manager. Han og The Boss møtes stadig på scenen.

På det ferskeste albumet, fjorårets «Burn Something Beautiful», har Escovedo skrevet alle låtene sammen med R.E.M.-gitarist/låtskriver Peter Buck og en annen R.E.M.-kjenning, Scott McCaughey. De har også turnert en del sammen i USA det siste året.

– Peter og Scott har alltid vært tro mot kjernen i rock’n’roll. Vi kommer garantert til å lage flere plater sammen.

– Du har fått tonnevis med heder fra kritikere og andre musikere. Og du har hatt en sjelden rik karriere. Men det virkelige kommersielle gjennombruddet har uteblitt. Noen tanker om hvorfor?

– Jeg har absolutt ingenting å klage på. Jeg har møtt og arbeidet med noen av de største figurene i rock’n’roll. Jeg lager fremdeles album som føles relevante. Jeg elsker å synge historiene mine og spille for et publikum. Sykdommen, som holdt på ta livet mitt, er forsvunnet. Jeg reiser verden rundt for å opptre. Hvordan kan det på noen måte oppfattes som noe annet enn en stor suksess, spør Escovedo, lett fornærmet.

Svaret gir seg selv.