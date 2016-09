Filmen «Kongens nei» er norsk kandidat i kampen om å bli beste ikke-engelskspråklige film.

I forrige uke ble det klart hvilke tre filmer som bar med i kampen om å bli Norges kandidat til den høythengende Oscar-nominasjonen.

I år var tre av 23 mulige filmer på kortlisten over aktuelle kandidater. Filmen som stakk av med seieren er Erik Poppes Kongens nei. Filmen har de færreste sett da den har premiere neste fredag.

De to andre filmene som var i søkelyset var Pyromanen i regi av Erik Skjoldbjærg og Welcome to Norway regissert av Rune Denstad Langlo.

Oscar-reglene utelukker filmer som Louder Than Bombs, Magnus og Sensommer da disse har mye dialog på engelsk. Hvert land kan innstille en film til kategorien Best Foreign Language Film. Filmen må ha hatt norsk premiere på kino i perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016.

Tidligere norske filmer som har kommet gjennom nåløyet og blitt nominert er Kon-Tiki (2013), Elling (2001), Søndagsengler (1996), Veiviseren (1987) og Ni Liv (1957).