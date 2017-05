Da fjernet Facebook videoen hennes. Hver uke når 21-åringen, bedre kjent som «Piateed», ut til flere hundre tusen unge via Facebook.

På jenterommet i Loddefjord, utstyrt med kamera og mikrofon, legger Maria Stavang ukentlig ut videoer på Facebook under navnet «Piateed».

Videoene når flere hundre tusen mennesker hver gang, og den siste tiden har hun samarbeidet med NRK Satiriks. I fjor vant hun prisen for «Årets nykommer» under Komiprisen, og på lørdag står hun på scenen under Humorfest i Bergen.

– Du heter egentlig Maria Stavang, men kaller deg «Piateed». Hvorfor kaller du d ...

– ALLE spør om det. Kan jeg lyve?

– Helst ikke.

– Ok. Pappa kalte meg det da jeg var liten. Fordi Pia rimer på Maria, og når det er Piatid, er det min tid, da er det Maria-tid.

Og så ble det altså «Piateed». Nok om det.

Fakta: Maria Stavang Norsk komiker, vokst opp i Loddefjord i Bergen Født i 1995 Kaller seg «Piateed» på sosiale medier Har bakgrunn fra Bergen Student-TV Driver også med stand up, blant annet på Ricks og Ole Bull Scene i Bergen Har gjort stand up siden 2015, og lagt ut videoer som «Piateed» siden 2016

Mer samfunnskritisk

Stavang eksisterer i alle medier. På Facebook, Youtube, Instagram og Snapchat er hun «Piateed», et ansikt på skjermen som snakker om (og tuller med) alt fra feminisme, det å være et forbilde, til følelsen av å bli ferdig med en TV-serie du har slukt på kort tid.

– Jeg har blitt mer samfunnskritisk. Jo flere følgere jeg får, jo mer ansvar har jeg. Jeg ville komme med tips og triks uten å komme med pekefingeren.

Da hun startet med å poste videoer av seg selv på Facebook, var det som et ledd i et prosjekt for å «rebrande» seg selv som komiker.

– Det er lettere å dele videoer på Facebook. Og så tok det litt av med «Doora», Skam-parodien min, og etter det har fanskaren bare vokst.

Siden februar 2016 har hun lagt ut over 80 videoer. 21-åringen har drevet med humor lengre enn som så, men det var ikke før i fjor at Stavang begynte å bli politisk.

Den uperfekte hverdagen

– Hva skjedde?

– Jeg ble sint. Så jævlig forbanna. Jeg gikk gjennom blogger, og så hvor mange som har en stemme og blir hørt som bruker den til å snakke om hvordan folk bør endre seg. De tjener penger på 12 år gamle jenters dårlige selvtillit. Og da vil jeg heller at de skal gå til meg, sier hun, og ler litt av seg selv.

Ofte får hun meldinger fra unge kvinner, som forteller om personlige opplevelser, og om hvordan de ser opp til henne.

– Jeg tar opp ting de tenker på. Sammenlignet med mange offentlige personer i dag, som vil at alt skal fremstå så fint og perfekt, viser jeg det uperfekte. Jeg tror de setter pris på å få se det uperfekte, men som ikke er psykiske lidelser heller, mer «hverdag».

Inspirert av «Skam»-Ulrikke

– Du har jo valgt deg nettrollenes rike som din publiseringsplattform. Har du fått mye kritikk?

– Overraskende lite, faktisk. Jeg sier som «MakeupMalin» (blogger, journ.anm.): Når du er så åpen om egne feil og skavanker som jeg er, er det lite igjen for andre å ta deg på. Det er jo noen som synes at jeg ikke er morsom, men det vil det vel alltid være.

21-åringen er ikke den eneste unge kvinnen som tar i bruk sosiale medier til å få ut politiske budskap i disse dager. Det samme gjør nevnte «MakeupMalin» og Ulrikke Falch, for mange kjent som «Vilde» i TV-serien «Skam».

– Vi bruker den stemmen vi har på å være en vi selv kunne sett opp til som liten, mener Stavang.

– Kommer du fra et politisk hjem?

– Nei, absolutt ikke. Jeg blir nok påvirket av folk jeg ser opp til, slik som Ulrikke Falch.

EIRIK BREKKE

Tivoli i kommentarfeltet

Stavangs nyeste video, som er laget i samarbeid med NRK Satiriks, kan tolkes som en parodi på innvandringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) utspill om at hun ikke er feminist. I humorvideoen er Stavang opptatt av at «menn må få være menn», og karakteren hennes vil blant annet nekte kjæresten å sitte og tisse, og tvinger ham til å spise biff hver dag.

– Det kommentarfeltet der ... Det var et tivoli.

Hun skummer gjennom det meste av kommentarer, men velger stort sett å unngå å ta del i debatten. Neste video som kommer ut er «Slik blir du tynn på tre minutter», avslører hun.

– Jeg hadde en video som het «Sminkehacks som kaprer deg drømmegutten», der jeg sa at man måtte drikke klorin for å få hvite tenner og ta glitter inn på øyet for å få gnistrende øyne. Men den ble fjernet av Facebook fordi folk hadde klaget på den. Noen hadde til og med sagt at jeg virket suicidal. Men altså, foreldre må jo lære opp ungene sine sånn at de skjønner at de ikke skal drikke klorin. Nå har jeg kjøpt masse blodampuller, så jeg skal klippe inn at jeg hoster blod. Da må de vel skjønne at det er tull.

– 2017 blir mitt år

Stavang mener hun stort sett jobber innenfor to «stiler» innen humor: det gjenkjennelige, og det provoserende. Men selv ler hun av alt mulig.

– Altså, en fis, og jeg ligger på bakken og ler. Men de videoene jeg har gjort med NRK viser nok en mer voksen Maria.

– Når bestemte du deg for å satse på en karriere som komiker?

– Da jeg sluttet å jobbe i barnehage i fjor høst. Jeg kunne ikke gjøre begge deler lenger.

– Så nå lever du av å drive med humor?

– Hvis å leve av det betyr å bo hjemme hos mamma og pappa i Loddefjord, så, ja, sier Stavang.

– Jeg føler 2017 blir mitt år. Kanskje det er nå jeg skal komme over kneiken og kunne leve av dette, og være stolt av det jeg har gjort.

– Er du ikke stolt nå?

– Jo. Jeg er veldig stolt av meg selv.