Debatten om Festspillene handler ikke om fiff kontra «vanlige» folk, mener Johanne Grieg Kippenbroeck.

Med Einar Engelstads innlegg i BT 17. august er en i utgangspunktet saklig diskusjon om Festspillene i Bergen dradd ned på et plan den neppe var ment å skulle havne. Dette er ikke et spørsmål om fiff kontra «vanlige» folk, hvem nå de måtte være. Dette er et spørsmål om hva Festspillene i Bergen var ment å skulle være da de ble opprettet, og hva de er blitt til.

For å ha avklart det med én gang. Engelstad vil muligens avfeie meg som fiff ettersom jeg ble tatt med i Harmonien da jeg gikk på folkeskolen, og på DNS for å se barneforestillinger og operaer fra jeg var ganske liten. Og enda verre, jeg har bodd på Hop i over 50 år.

Men akkurat det er like uinteressant som at Engelstad omtaler seg selv som arbeiderklasseunge fra Søndre. Jeg har aldri oppfattet ham som representant for noen klasse. Jeg har oppfattet ham som et menneske som er genuint opptatt av musikk, all musikk. Derfor ble jeg enormt skuffet da jeg leste innlegget hans.

Jeg er så gammel at jeg husker de første festspillene og spenningen rundt de store stjernene som ble hentet til byen, navn vi bare hadde lest om. Nå kom de hit og spilte i vårt konsertpalé. Som jentunge satt jeg fjetret på galleriet og lyttet til Elisabeth Schwarzkopfs tolkning av «Die Forelle». Ikke hadde jeg vel hørt om henne tidligere og jeg kjente knapt Schuberts navn, men en dør ble åpnet der og da.

Kunstelskere finnes overalt, i Søndre, på Kalfaret - og Hop. De begynte kanskje tidlig å lytte til klassisk musikk, samtidig som de lå med ørene langt inni radioen og Radio Luxemburg, eller gikk til søstrene Rabes musikkhandel i Olav Kyrresgate og kjøpte tekstheftene til de nyeste døgnfluene, hørte på Louis Armstrong, Ella Fitzgerald og Benny Goodman. Kanskje gikk de til og med på kunstutstillinger, frivillig, etter først å ha vært slept dit motvillig av en kunstelskende tegnelærer.

Kunstelskere finnes i mange innpakninger, Einar Engelstad, og vi må få lov til å synes det er trist at Festspillene i Bergen i løpet av få år har forstrukket seg i alle retninger og gjort suppen så tynn at den knapt smaker noen lenger. Men det gjør oss ikke automatisk til snobber.

Paragraf 1 i Festspillenes vedtekter sier dette:

«Stiftelsen Festspillene i Bergen har som formål innenfor et bestemt tidsrom å organisere kunstneriske arrangementer på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

Arrangementene skal gi et bilde av de beste norske og internasjonale kunstfrembringelser, vesentlig innenfor musikk, men også ballett, opera, teater, folklore og andre kunstarter.

Festspillenes målsetting er å være den fremste norske manifestasjon i sitt slag, med internasjonal gjennomslagskraft.«

Dagens festspill har beveget seg langt fra dette formålet. Men hva er i veien med å rendyrke sin opprinnelige profil, som blant annet var å hente de store navn og store gjestespill til oss alle her i byen, noe bare festspillene har anledning til å gjøre for oss?

Slik jeg har forstått det, er det blant annet dette «kulturfiffen» etterlyser.

Mener Engelstad at det er snobberi?