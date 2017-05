JOWST hadde gjerne sett at Russland fikk være med i Eurovision Song Contest.

Onsdag har JOWST, med Joakim With Steen og Aleksander Walmann, sine første prøver i finalearenaen i Kiev.

Selv om den norske finalelåten «Grab The Moment» foreløpig ligger beskjedent til på oddsen, har guttene tro på at de skal klare å å gå videre fra torsdagens semifinale. Finalen går av stabelen lørdag 13. mai.

– Det er skummelt å si det, men jeg tror vi kan vinne, sier Aleksander Walmann.

Siden de gikk til topps i Melodi Grand Prix-finalen i Oslo Spektrum i mars, har de vært rundt og fremført låten en rekke steder i Europa.

Plantet tre

– Vi startet i Latvia, så var det tilbake til Oslo for å jobbe litt i studio i Oslo. Deretter gikk det rett til London og en egen eurovisionfest med pressekonferanse og konsert. Deretter dro vi rett til Israel, hvor vi var i fire dager. Derfra dro vi til Amsterdam, sier Walmann. I Israel ble de bedt om å plante hvert sitt tre i presidenthagen i Jerusalem.

– Det var ganske spesielt, sier Walmann.

Arve Henriksen

Opprinnelig skulle de også ha vært i Russland, men da det russiske bidraget ble utestengt, forsvant den muligheten. Ved at russiske bidrag ikke får delta, vil heller ikke russisk kringkasting sende finalen. Det betyr at JOWST og de andre deltagerne går glipp av mange millioner seere som ville ha fått høre deres låt.

– Vi er blitt intervjuet på russisktalende radio og TV i Latvia, men vi hadde gjerne dratt til Russland også vi, sier Joakim With Steen.

Synd med politikken

Begge synes det er synd at Russland ikke får være med i årets konkurranse.

– Det er veldig dumt at situasjonen er blitt som den er. Ikke minst fordi det er en så fin konkurranse som ligger i bunn, hvor det skal handle om musikk og glede. Da er det trist at det blir politikk ut av det, sier Walmann.

Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Det er ikke mange månedene siden Joakim With Steen og Aleksander Walmann møttes første gang. Det skulle en nesten ikke tro, i alle fall målt etter responsen fra fansen.

– Vi har vært i land vi aldri før har besøkt, likevel sto det fans utenfor hotellene våre, med bilder og brev. Og på konsertene var det bare å snu mikrofonene ut mot publikum, de kunne «Grab The Moment» på rams, sier Walmann.

Når Aftenposten stikker innom duoen i det gamle flytårnet på Fornebu, er de i gang med å spille inn en reklamesnutt som skal sendes i Radio 1 i Libanon.

Ulik strategi

– Så langt har det bare vært en drøm alt sammen, vi er veldig takknemlig for hva vi har fått oppleve, sier de to.

Mens Jowst har vært på en liten miniturné i Europa, valgte fjorårets finalist, Agnete Johnsen det stikk motsatte. Leder av den norske MGP-klubben, Morten Thomassen, er usikker hvor viktig det egentlig er å vise seg frem mest mulig i forkant av selve konkurransen.

– Slike opptredener er god opplæring i å håndtere presse, fans og opptre under uvante forhold – men, den vanlige TV-seer vil høyst sannsynlig ikke vite at disse artistene har vært på en liten promoteringsturné. Disse tingene er veldig fans-tunge og med mindre man også får en TV-opptreden på nasjonal TV i det landet man er i, tror jeg at effekten ikke er plagsom stor, sier Thomassen.

Semifinalen med Norge og Jowst er torsdag 11. mai klokken 21–23.