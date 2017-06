Kritikerne av Festspillene er ikke så kritiske lenger.

– Fjorårets debatt er nå avsluttet, fastslår direktør for Bergen Filharmoniske Orkester, Bernt Bauge.

I etterkant av fjorårets Festspill i Bergen tok ti tungvektere i byens kulturliv – deriblant tre tidligere festspilldirektører og en tidligere styreleder – et kraftig oppgjør med programprofilen til Anders Beyer gjennom et felles leserbrev i BT.

Fakta: Festspillene i Bergen Etablert i Bergen i 1953. Regnes for å være Norges eldste og viktigste festival for musikk og scenekunst. Får cirka 35 millioner kroner i offentlig driftsstøtte, fra staten, fylket og Bergen kommune. Hadde i fjor 8,3 millioner i gaveinntekter og 17,3 millioner i sponsorinntekter. Listen over samarbeidspartnere og investorer er lang, og er for det meste firmaer. For å bli ambassadør må man bidra med årlige pengegaver på over én million kroner. 2017-ambassadørene er Aud Jebsen, Grieg Foundation (Per Grieg), Yvonne og Bjarne Rieber, Per Gunnar S. Rasmussen og Espen Galtung Døsvig (EGD). I 2016 ble det solgt cirka 37.000 billetter, utenom sponsor- og fribilletter.

Fryktet for Festspillenes fremtid

Bernt Bauge, Mary Miller, Per Boye Hansen, Lorentz Reitan, Audun Kayser, Erling Dahl jr., Egil Sjursen, Pål Lorentzen, Morten Walderhaug og Trond Mohn mente alle at «Festspillene var på avveier»:

Kritikken gikk på at Festspillenes program favnet for bredt – og at det ble satset altfor lite på Grieg og den klassiske musikken. Mange av de profilerte programpostene holdt for dårlig kvalitet. Komponisthjemmene ble for lite brukt. Og det økte fokuset på populærsjangre som sikrer publikumstall, «måtte ikke forveksles med at satsingene er nyskapende og modige».

I leserbrevet ble det også uttrykt bekymring om at Festspillene «undergraver sin posisjon som landets viktigste festspill og felles fyrtårn for norsk musikkliv».

Stjernepianist Leif Ove Andsnes kastet seg inn i debatten og mente at «Festspillene er blitt kunstnerisk mindre interessante», mens hovedsponsor Bjarne Rieber uttalte til BT at han ikke «hadde kost seg like mye på Festspillene».

Andsnes prioriterte undervisning

Nå har stemningen snudd.

– Ikke minst på grunn av satsingen på komponisthjemmene, synes jeg musikkprogrammet ser mer spennende ut i år. Men jeg har ingen formening om hvorvidt kritikken fra diverse, meg inkludert, har påvirket årets program, skriver Andsnes i en SMS til BT.

Han spiller ikke under årets festspill.

– I år prioriterte jeg undervisning, fem dager med mesterklasser ved Jiri Hlinkas Klaverakademi, i samarbeid med Festspillene. Jeg har fin dialog med Festspillene om fremtidige prosjekter, sier Andsnes.

Tidligere festspilldirektør og mangeårig programsjef, Erling Dahl jr., er også mye mer positiv i år.

– Som det ble sagt under åpningsseremonien: I fjor var det tre konserter i Troldsalen – i år elleve. Satsingen på komponisthjemmene og kombinasjonen av de aller fremste av våre unge utøvere, ikke bare norske, i samspill med topp norske og utenlandske utøvere, har brakt disse konsertene tilbake til kjernen av Festspillenes virksomhet. Med en slik sammensetning blir det naturlig at Grieg får sin plass i programmet – ikke bare som pliktløp, sier Dahl til BT.

– Inne på riktig spor

Bernt Bauge ble en slags talsmann for kritikerne i fjor. Han mener debatten var viktig, og at den har båret frukter.

– Det samlede programmet har virkelig innfridd. Den klassiske musikken har fått en tyngre og tydeligere plass. Komponisthjemmene – som er unike arenaer – er blitt mer profilert og anvendt. Det er jevn høy kvalitet over det hele, med – om jeg tør være så ubeskjeden – operaen «Peter Grimes» som et absolutt høydepunkt hittil. Den skapte en voldsom begeistring, sier Bauge.

Fakta: Festspill-debatt Under årets åpningsseremoni ble det vist frem korte utdrag fra en rekke av oppsetningene på Festspillene, deriblant litt fra Shakespeares Sonetter, Carte Blanches nye forestilling «While They Are Floating», Patina og Peter Grimes. Og, til manges store overraskelse, et lengre innslag kalt «Elefantene (i rommet) glemmer aldri», der Anders Beyer selv, og via de to konferansierene Andrew Wale og Suzie Davies, parodierte fjorårets Festspill-debatt. Et grep BTs kulturredaktør, Frode Bjerkestrand, kalte en «Snuoperasjon med kirurgisk presisjon», mens Aftenpostens Maren Ørstavik stilte spørsmål ved om det er riktig av Festspillene å latterliggjøre sine kritikere.

Han føler at fjorårets debatt var viktig for å endre retningen Festspillene gikk i. Han oppfattet også at Beyer ønsket en slik diskusjon velkommen.

– Anders Beyer sa han var ydmyk og lyttende. Dette var noe som engasjerte kulturmiljøet, både i Bergen og nasjonalt. Og mange støttet tankene våre. Etter debatten ser vi at Festspillene nå er inne på riktig spor igjen.

– Har du en utmerket dialog med Beyer?

– Ja. Vi har en god og fin tone. Men det handler mest om samarbeidsprosjektene våre, ikke Festspillenes samlede program. Det har vi ikke noen løpende dialog om.

– Hva med Festspillene i 2018?

– Planene er klare, dialogen er god. De prosjektene Harmonien og Festspillene skal samarbeide om, ser veldig bra ut.

– Så det blir ingen nye leserbrev i sommer?

– Nei. Ikke fra min side. Debatten er for lengst avsluttet, sier Bauge.

– Blitt mer en fest

Sjefen for Bergen nasjonale opera, Mary Miller, sa i fjor at «programmet til Festspillene i Bergen er nå generelt under standarden til Bergens eksisterende kulturelle helårstilbud». Nå er også hun positiv.

– Årets program er rikere og bedre. Det er blitt mer en fest. Jeg liker balansen.

– Tror du leserbrevet har endret kursen?

– Det er arrogant å skulle hevde at et slikt brev har tvunget frem en kursendring, Jeg registrerer i hvert fall at programmet er blitt mye bedre. Vi har en kontinuerlig dialog med Anders Beyer om samarbeidsprosjektene våre, men det er selvfølgelig han som er ansvarlig for festspillprogrammet, sier Miller.

– Programmet var lagt

Anders Beyer sier han er ydmyk overfor all type kritikk, men at debatten i fjor ikke endret innholdet på Festspillene i år.

– Årets program var planlagt ferdig for et par år siden, men jeg kunne jo ikke avsløre det i fjor på det tidspunktet debatten raste. Festspillene skal hele tiden utvikle seg og bli bedre. Det ligger fast, sier han til BT.

Han synes det er fint at kulturlederne er fornøyde med årets program, men at det ikke blir noen sovepute.

– At noen synes jeg har laget et veldig bra program, er jo nesten mer skremmende. Det stiller enda større krav til neste års festspill. Det er uansett publikum som er min viktigste målestokk. Jeg lager ikke en festival for kollegaer, men for byen og mennesker. Og de gir meg hele tiden tilbakemeldinger.

– Er det riktig at en slik debatt aldri ville ha oppstått i Danmark?

– Ja. At offentlige institusjonsledere får med seg folk på en slik type kritikk, ville ikke skjedd der. Jeg tror ikke åpne brev er beste måten å komme videre på. Jeg tar imot kritikk og prøver å lære av det, men den typen debatter kan lett bli destruktive, sier Beyer.

Trond Mohn ønsker ikke å kommentere fjorårets kritikk. Tidligere festspilldirektør Per Boye Hansen har ikke besvart BTs henvendelser.

Det har det nærmest regnet med hjerter og stjerner til Festspillene. Åpningsforestillingen «Shakespeares Sonetter» fikk hele seks hjerter av BTs anmelder, mens Aftenpostens Per Christian Selmer-Anderssen ga forestillingen fem stjerner. Han spurte seg også hvorfor Festspillene valgte å sette opp en forestilling som hadde premiere for åtte år siden som sin åpningsforestilling. NRKs anmelder Eystein Sandvik ga ingen score, men var svært begeistret for «Peter Grimes» i sin anmeldelse som ble sendt på Kulturnytt på NRK onsdag morgen.