Denne helgen spiller den danske bassisten Ida Nielsen i Bergen. Se hva annet som skjer i ukens fem fine!

KONSERT: Opera-karaoke (nesten)

Thor Brødreskift

Hva: Operapub.

Hvor: Logen.

Når: Torsdag 22.00.

Hvorfor: Torsdag har du muligheten til å oppleve noe ganske unikt i Bergen. Festspillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera arrangerer en slags opera-karaoke på Logen.

Konseptet går ut på at folk både med og uten en operasanger i magen, amatører og profesjonelle, melder sin interesse på forhånd, slik at pianist Marko Nouwens rekker å øve inn musikken. Så er det bare for sangere og publikum å møte opp på Logen for å oppleve festen. Det MÅ jo bare bli gøy.

Guro H. Bergesen

FESTIVAL: Progressiv og psykedelisk pinse

Hva: Festivalen Close To The Rain og psykedelisk Nattjazz-avslutning.

Hvor: Garage og USF Verftet.

Når: Fredag og lørdag (Garage), søndag (Nattjazz).

Hvorfor: Endelig er det pinse! Og i år kan du ha en pinsefeiring både av det psykedeliske og progressive slaget, alt etter hva du foretrekker. Vi kan jo begynne på Garage, der prog-festivalen Close To The Rain arrangeres fredag og lørdag. Vi snakker altså om progrock, noe som for enkelte er skumle greier. Progrock kan bety så mangt, blant annet lange gitarsoloer og enda lengre låter.

Lydbildet er gjerne preget av 70-tallets farger, og tekstene handler rett som det er om riddere og ymse mytologier. På Garage i helgen skal band som Magic Pie og Wobbler gi deg en pekepinn på hvordan det står til med norsk progrock anno 2017. Og vise hvorfor sjangeren fortsatt er relevant.

Når du har gjort deg ferdig med prog på Garage, kan du på søndag avslutte helgen med psykedelisk pinse på Nattjazz. Noen av byens–og landets–mest spennende rockeband får nemlig æren av å avslutte årets Nattjazz, blant andre Soft Ride, Dig Deeper og Undergrunnen. Spesielt sistnevnte er kjent for å være et fyrverkeri live.

Kjetil K. Ullebø

KONSERT: Bass-hyllest til Prince

Cindy Ord, Getty Images

Hva: Ida Nielsen & Band.

Hvor: Logen.

Når: Lørdag 22.00.

Hvorfor: Rekk opp hånden alle som på et eller annet tidspunkt i sitt liv enten har nynnet, sunget eller vrælt med til Prince-låten «Purple Rain». Jeg mistenker at i de fleste situasjoner vil det være flere som rekker opp hånden enn som ikke gjør det.

Så da superstjernen Prince døde i april i fjor, 57 år gammel, var det naturligvis mange som tok det tungt. Denne helgen kan de få oppleve en liten bit av Prince Rogers Nelson, også kjent som The Artist Formerly Known As Prince, TAFKAP eller The Artist, i Bergen.

Den danske bassisten Ida Nielsen spilte nemlig i bandet hans fra han oppdaget henne på nett i 2010, til han døde. Hun er bassist, komponist og vokalist, og har gitt ut tre album. Det siste, «Turnitup», kom ut høsten 2016 og er tilegnet Prince.

Nielsen er solist under urfremføringen av Rolf Wallins nye verk med London Sinfonietta fredag 2. juni, men lørdagen er altså i sin helhet viet til den kule Ida Nielsen og bassen.

Guro H. Bergesen

Festspillene: Får du det mer fyrig?

Andrew W. Lang

Hva: Acosta Danza–Debut.

Hvor: Grieghallen.

Når: Lørdag 19.30.

Hvorfor: Av ren nysgjerrighet gikk jeg inn på YouTube og tok en sjekk. Du allstyrendes! Ikke bare er Bizets «Carmen» en klassisk sviske av det deilige, fyrige slaget–her får du ballettsuiten fremført med cubansk temperament, i en versjon der klassisk og moderne dans smelter sammen.

Carlos Acosta fyller faktisk 43 akkurat nå, og har en lang ballettkarriere bak seg. Blant kompaniene han har danset med, finner vi den engelske og den cubanske nasjonalballetten, Houston Ballet, American Ballet Theatre og britiske The Royal Ballet, som han var fast tilknyttet i 17 år, til 2015. Avskjedsforestillingen hans var nettopp «Carmen», som han selv koreograferte.

Nå har han samlet fremstående dansere i sitt eget ensemble–Acosta Danza, og knyttet til seg et knippe like fremstående koreografer. Og båndene til The Royal ballet er ikke brutt. Fremføring av «Carmen» akkompagneres av Royal Ballet Sinfonia, ledet av Paul Murphy.

Carlos Acosta selv blir å se på scenen i solostykket «Two»–koreografert av en annen ballettlegende: Russel Maliphant.

Britt Sørensen

KONSERT: Barnlige Beatles

Apple/Universal

Hva: Forestillingen «Beatles for babyer».

Hvor: Logen.

Når: Flere forestillinger søndag 4. og mandag 5. juni.

Hvorfor: I disse dager markeres 50-årsdagen til «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band». Kanskje ikke det aller beste albumet til The Beatles, men ifølge mange det viktigste. Albumet er svært komplekst og kom til etter utallige timer i studio. Men det er også enkelt, lekent og på en måte litt barnlig – ment i positiv forstand. Bandmedlemmenes åpne og undrende sinn virket å gjøre dem kapable til å lage musikk av hva som helst.

Et godt eksempel på det er «A Day In The Life», der teksten er inspirert av en utgave av avisen Daily Mail. Blant notisene leser John Lennon at det er 4000 hull i veien i Blackburn, Lancashire, noe som ble til tekstlinjen «I read the news today, oh boy. Four thousand holes in Blackburn, Lancashire. And though the holes were very small. They had to count them all».

Noen som virkelig tar The Beatles’ barnlige element på alvor, er gruppen La petita malumaluga fra Barcelona. De har nemlig laget forestillingen «Beatles for babyer», der de fremfører Beatles-låter med blant annet fiolin, cello og klarinett. Gruppen har spilt Beatles for de aller minste både i Asia og Sør-Amerika, og nå kommer fenomenet til Festspillene og Bergen.

Indoktrinering vil kanskje noen kalle dette. Andre vil antagelig si at å utsette babyen for The Beatles, er en naturlig del av enhver barneoppdragelse.

Kjetil K. Ullebø