Her er fem fine ting du kan finne på i helgen!

1. FESTIVAL: Øl, mat og vin gjør helgen fin

Hva: Mat-, øl- og vinfestivaler

Hvor: Bergenhus festning og Bergen sentrum

Når: Hele helgen

Hvorfor: Bergensere har en dionysisk (Dionysos er fruktbarhets- og vinguden i gresk mytologi) helg i vente. Fredag til søndag er det matfestival for store og små, samtidig som det fredag og lørdag både er ølfestival og vinfest. Bergen matfest og Bergen ølfest deler Bergenhus festning mellom seg, mens Bergen vinfest er spredt ut på diverse serveringssteder i Bergen.

For en sulten og/eller tørst bergenser er det med andre ord mye å velge mellom i helgen. På matfestivalen skal blant annet kokker fra flere kjente bergenske restauranter, lære bort gode matlagingstips, mens barna kan se en sau bli klippet og lære seg å lage suppe. På ølfestivalen blir det foredrag om alt fra surøl til gjærens historie, til norsk ølkultur i dag.

Ifølge en uttalelse sjefen for Bergen ølfestival kom med til ba.no i fjor, var det overraskende lite fyll på fjorårets ølfestival. Vi tillater oss å bli dypt imponert over bergensere, som etter sigende ikke er i stand til å gå på konsert på Koengen uten å drikke seg fulle og hoie, men altså fint klarer å være omgitt av over 30 bryggerier uten å bli spesielt ufine. Ingen skal kommer her og si at bergensere ikke er komplekse.

2. KONSERT: Lytt til svenske skatter

Hva: Dungen spiller i byen, canadiske The Weather Station varmer opp.

Hvor: Landmark.

Når: Lørdag, kl. 21.00

Hvorfor: Dungen er et bra band. Med multiinstrumentalisten Gustav Ejstes i spissen, har svenskene blitt et internasjonalt fenomen – til tross for at de synger på svensk. De spiller for fulle hus fra London til Lahti. Dungen har skapt en helt særegen blanding av rock, psykedelia, visesang og «jazz på svenska».

Dette er en cocktail som fort kunne blitt litt vel hårete, men slik ingrediensene blir satt sammen av Ejstes og co., blir det hele smakfullt og veldig fint. Bandet klarer også stadig å fornye seg, noe de viste på platen «Allas Sak» fra i fjor. Dungen finner stadig nye godbiter i skattekisten som er svensk musikkhistorie – skatter de gjør til sine egne. Det låter fortsatt litt som 70-tallet, samtidig som det låter litt som fremtiden.

At Dungen også er et strålende liveband, kan vi kanskje nevne helt til slutt.

3. HUMOR: Le eller få pengene tilbake

Hva: Premiere på Ørjan Burøes første soloforestilling, «Fordommer»

Hvor: Ole Bull Scene

Når: Fredag, kl. 18.00

Hvorfor: Ørjan Burøe har vært komiker i over 18 år. Han har laget TV, er programleder på Radio1, og har satt opp to forestillinger med komikerkollega Terje Sporsem.

Dessuten er han kjent som offer for noen mildt sagt strenge sms-er fra komikerkollega Atle Antonsen, og han er en tidvis svært fresk blogger som blant annet har benyttet bloggen til å gjøre narr av omtrent samtlige bloggkolleger.

Denne helgen har han premiere på sin aller første soloforestilling i Bergen. Forestillingen heter «Fordommer», og handler ifølge en pressemelding om å ta tak i tabubelagte temaer som sjalusi, sorg og nettopp fordommer(...). Alt tyder på at dette blir en forestilling som sparker fra seg.

Og, om du ikke er fornøyd, kan du ifølge Stand Up Norge be Burøe om å få pengene tilbake. Han mener nemlig at «Om dere ikke ler innen ett minutt er det noe galt».

4. KUNST: Få med deg Bergen Assembly

Hva: Bergen Assembly

Hvor: Forskjellige scener i Bergen

Når: Hele helgen og utover i september

Hvorfor: Å gjøre et forsøk på å ramse opp alt som skjer i regi av Bergen Assembly denne helgen, er fåfengt. Byen er nemlig atter en gang scene for kunsttriennalen, som altså er et kunstarrangement som finner sted hvert tredje år. Fra 1. september til 1. oktober intensiveres arrangementsprogrammet.

Flere av arrangementene finner sted i Sentralbadet, som har gått fra klorduftende svømmehall til kulturscene. USF Verftet, Kunstgarasjen Landmark, Konsertpaleet, Bergens gamle hovedbrannstasjon og Bergen Kunsthall er også noen av scenene som tas i bruk i helgen.

På fredag er det fest og lansering av septemberprogrammet på Landmark. Det kan jo være et sted å starte om en vil orientere seg. Ellers finner du alle helgens arrangementer samlet her.

5. DEBATT: Gå på idiotdebatt

Hva: Debatt om demokratiet og «idiokratiet»

Hvor: Studentersamfunnet, Kvarteret

Når: Torsdag, kl. 18.00-20.00

Hvorfor: Dagen etter at britene hadde stemt for å melde seg ut av EU, var det én nyhetssak som gikk varmt på sosiale medier: Etter avstemningen hadde britene tilsynelatende hevet seg over Google og skrevet «hva er EU», og «hva vil det bety å melde seg ut av EU». Folk som hadde stemt for å melde seg ut av EU, visste ikke hva de hadde stemt for eller mot. De var med andre ord idioter.

Er demokratiet nødvendigvis den mest egnede styreform? Når en folkelig protest mot alt og ingenting ender opp med «brexit»? Når Donald Trump kan bli president i USA? Den selverklærte venstrepopulisten Mímir Kristjánson står på folkets side, og mener ja. Dagblad-kommentator Aksel Braanen Sterri mener imidlertid at folk ikke alltid vet sitt eget beste. Hva Ingvild Næss Stub fra Statsministerens kontor mener, er vi mer usikre på, men hun skal i hvert fall være med i debatten på Kvarteret.

En debatt som ser ut til å kunne bli ganske underholdende.