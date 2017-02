– Stillingen på Nasjonalmuseet er spennende, sier Hindsbo. Kulturredaktør i BT, Frode Bjerkestrand, mener hun er den mest interessante søkeren.

Etter det Aftenposten erfarer skal styret møtes søndag og foreta ansettelsen og informere de ansatte mandag morgen.

Kode-direktør Karin Hindsbo er en av søkerne.

Hun er utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Aarhus. Før hun overtok direktørstolen i Bergen, var hun direktør ved Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand. Hun har også ledet Kunsthallen i Aarhus. Hun har markert seg som en synlig museumsleder og har bidratt jevnlig med artikler om kunst i BT og Aftenposten.

– Ingen vil vel forlate Bergen

– Når bestemte du deg for å søke?

– Jeg har ikke særlig mange kommentarer til prosessen, men kan bekrefte at jeg har søkt på stillingen. Jeg trives veldig godt i Kode. Det er en fantastisk institusjon og jobben er spennende. Stillingen på Nasjonalmuseet er spennende fordi det er en av de største og viktigste kulturinstitusjonen i Norden, sier Hindsbo til BT.

Hvorfor hun søkte på stillingen, vil hun ikke kommentere.

– Det er en prosess som foregår som jeg egentlig ikke vil kommentere nærmere.

– Hva skal du gjøre annerledes enn sittende direktør, Audun Eckhoff?

– Ingen kommentar.

– Har du virkelig lyst til å forlate Bergen?

– Ingen har vel lyst til å forlate Bergen, flirer hun.

Rolf Øhman

– Vil beholde Karin

Styreleder på Kode, Henning Warloe, skjønner at Karin Hindsbo vil bli direktør på Nasjonalmuseet.

– Det er jo en av de mest spennende jobbene innen kultursektoren i Norge. Derfor ønsker jeg henne lykke til. Samtidig håper jeg at hun ikke får jobben. Jeg vil jo gjerne beholde Karin på Kode. Hun har tre år igjen av åremålet sitt, og vi er veldig fornøyd med det hun har fått til. Jeg vet også at hun trives veldig godt på Kode, sier Warloe.

Han synes det er fascinerende hvor ofte Bergen eksporterer flinke kulturledere til hovedstaden og andre byer. Gunnar Kvaran, Audun Eckhoff og Erlend Høyersten forlot alle Bergen kunstmuseum/Kode til fordel for fete kunstjobber. Per Boye Hansen gikk til Operaen, Stein Olav Henrichsen gikk til Munch-museet – for å nevne noen.

– Bergen er vel det eneste stedet utenfor Oslo som det er interessante, tunge kulturlederjobber. På en måte er det en fjær i hatten for Bergen. Men hvis det er slik at alle stikker av, bruker Bergen som et springbrett, blir jeg mer betenkt, sier Warloe.

– Hindsbo er mest interessant

Kulturredaktør i Bergens Tidende, Frode Bjerkestrand, er ikke i tvil om at Karin Hindsbo er den mest interessante søkeren.

– De andre er dyktige fagfolk, men litt mer stillferdige byråkrater. Det unike med Karin Hindsbo er at hun kan vise til konkrete resultater med Kode i Bergen, som har bak seg et rekordår. Hun har også en veldig tydelig rolle i offentligheten. Hun peker på kunstens rolle i samfunnet på en måte som de andre søkerne ikke klarer å kommunisere, sier Bjerkestrand.

Han understreker også at Hindsbo har det formelle på plass.

– Hun har kunstfaglig bakgrunn. Hun har dokumenterbare resultater fra mellomstore og store institusjoner. Hun er også god på tydelig kommunikasjon og lagbygging.

– Er du sikker på Hindsbo får jobben?

– Dette er en politisk ansettelse og, så det uvisst hvilke kriterier som blir lagt til grunn. Det er jo også store utfordringer knyttet til Nasjonalmuseet. Mange har nok tatt for gitt at Audun Eckhoff ville få et nytt åremål, at han skulle sitte til museet er ferdig, men det mener jeg er et passivt argument. Karin Hindsbo er utvilsomt en sterk kandidat, sier Bjerkestrand.

– Hun er favoritt

Kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes, sier til NRK.no at hun mener Hindsbo er favoritt til jobben.

– Karin Hindsbo er en bestemt og en uredd leder. Og så er hun en god formidler, sier Moxnes til NRK.

Nåværende direktør Audun Eckhoff søker om forlengelse av åremålet på Nasjonalmuseet.

– Jeg vil gjerne være med på å fullføre den spennende prosessen frem mot den store begivenheten i norsk kunst og kunsthistorie som åpningen av det nye museet i 2020 kommer til å bli. Med dette vil vi virkelig få satt Norge på verdenskartet når det gjelder kunst, arkitektur og design, skriver Eckhoff i en e-post til Aftenposten.

Tidligere direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø, kunsthistorikeren Knut Ljøgodt, er også blant søkerne til den attraktive stillingen.

Joachim Ladefoged

Høyersten søker ikke

En av dem som har vært med i spekulasjonene, er tidligere Kode-direktør, nå direktør ved Kunstmuseet i Aarhus, ARoS, Erlend Høyersten. Han bekrefter at han ikke har søkt, og sier at han har det supert i Danmark.

– ARoS er et fantastisk sted. Det er det beste kunstmuseet i Norden. Vi har et utrolig bra team og mye spennende på gang, sier Høyersten på telefon fra Aarhus.