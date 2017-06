Lothepus og bandet øver for harde livet før den største enkeltkonserten i gjengens historie.

Lothepus og gitarist/låtskriver Vidar Berge skal varme opp for Mods på Viking stadion om to helger. Der blir det 25.000 elleville siddiser på plenen. Men Lothepus er mye mer spent på konserten på Bergenhus festning, Bastionen lørdag. Drøye 1500 billetter er forhåndssolgt.

– Vi drakk mannsskitt

– Jeg føler mer press nå, for på Bastionen blir det en hel konsert alene. Jeg har aldri gjort en større enkeltkonsert før. Det er bare å gi bånn gass, sier Lothepus mellom øvingsrundene på Rick’s.

De skal presentere flere nye låter, blant annet «Jakusi», som handler om en fest på Radøy som ikke endte så bra. Låter kommer på et nytt album til høsten, innspilt i Havnelageret studio i Bergen.

Marita Aarekol

– Det er en sann historie om da bandet og fans endte i en badestamp, eller jacuzzi, på Radøy med en vinflaske på deling. Flasken ble aldri tom, for den havnet hele tiden under vann. Til slutt drakk vi mannsskitt. Det merket vi i magen dagen derpå, sier Lothepus og trekker inn litt nikotin.

Suksessen med TV 2- seriene «Fjorden Cowboys» og «Farmen Kjendis», som begge vant pris på Gullruten nylig, har gjort hardingen til en av landets mest profilerte kjendiser. Det gjør også at han kan dyrke musikkhobbyen enda mer. Nå reiser han rundt med fullt band og korister.

Investert i turnébuss

– De får godt betalt, smiler Lothepus.

– Vi spiller hver helg i juni, Og mange store festivaler senere på sommeren. Jeg har nettopp investert i ny turnébuss. Vi må jo farte rundt med stil.

– Er det TV-suksessen som åpner konsertdørene på vidt gap?

– Ja. Det kommer langt flere tilbud. Nå spiller vi for fulle hus nesten hele tiden. Men jeg føler også at musikken har utviklet seg, sier Lothepus.

Bandleder og gitarist Vidar Berge skriver låtene til Lothepus. De har kjent hverandre lenge.

– Jeg tar ofte tak i hendelser som Leif Einar og jeg har opplevd. Det gir en egen frihetsfølelse å være sammen med ham. Jeg er nøye på å skrive tekster som passer naturlig for stemmen og personligheten hans. Det kan handle mye om fest på bygden, men jeg prøver også å legge inn et ekstra lag for dem som er interessert i musikk, sier Berge.

Tok «Fjorden Cowboys» til USA

Lothepus er nettopp kommet hjem fra en flere ukers tur i USA. Der har han og «Fjorden Cowboys»-makker Joar Førde kjørt en stor amerikansk bil fra Key West til Canada – der sønnen til Lothe, Knut Stian (23), går på skole.

Tor Høvik

– Vi hadde selvfølgelig et kamerateam med oss – og det handler om reisen og folk vi møter på veien. Det kommer i neste sesong av «Fjorden Cowboys». Den blir på hele 14 episoder.

– Blir dette siste sesong av «Fjorden Cowboys»?

– Det vet vi ikke ennå. Jeg har flere TV-konsepter på gang. Så det blir garantert noe annet til høsten også. En ting er sikkert, livet er ikke blitt mindre travelt, sier Lothepus – som også skal lansere sitt nye øl, Lothepils, på Bergenhus festning før konserten lørdag.