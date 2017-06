Klokken 11.11 forsvant NRKs signaler fra FM-nettet i Hordaland og Sogn og Fjordane.

I løpet av 2017 vil rikssendt radio i Norge bli heldigital, og 21. juni klokken 11.11 var det Sørlandet og Vestlandets tur til å miste NRKs FM-signaler.

– Nå er radioskiftet gjennomført i fire av seks regioner for NRK, noe som utgjør rundt 60 prosent av landets husholdninger, sier Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn til Medietilsynet i en pressemelding.

Det var NRK-profilene Finn Tokvam og Bård Ose som fikk æren av å trykke på knappen på senderen på Ulrikens topp 11 minutter over 11.

Gradvis overgang til DAB

Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland har allerede gjennomført overgangen til riksradio kun på DAB.

Onsdag forsvant NRK fra FM-nettet i Hordaland, Sogn og Fjordane, Agder og Rogaland. Fra 15. september vil også P4 og Radio Norge, og lokalradioer som P5 Bergen og Energy Bergen, kun sende på DAB i disse fylkene.

Utover høsten skjer det samme på Østlandet, mens innbyggerne i Troms og Finnmark som de siste i landet går over til DAB i desember.

Selv om de store kanalene forsvinner fra FM-nettet, vil mange lokalradioer fortsette å sende på FM i flere år fremover. Hva som skjer med FM-nettet etter 2021, er det foreløpig ikke tatt stilling til.

Kristine Lindebø (arkiv)

Fire millioner DAB-radioer

Daglig leder i Digitalradio Norge, Ole Jørgen Torvmark, ber folk være oppmerksomme på hvor NRK ikke lenger sender på FM.

– De som ennå ikke har en DAB-radio på hytten eller i båten må oppgradere dersom de vil høre radio som normalt, sier han i en pressemelding.

Ifølge Digitalradio Norge, som representerer riksdekkende kanaler som NRK, P4 og Radio Norge, er det i dag rundt 4,1 millioner DAB-radioer i landet. Antallet har økt med én million siden FM-slukkingen begynte i januar.

Ifølge Torvmark har åtte av ti husstander i Norge en DAB-radio.

– Har gått etter planen

Guthus i Medietilsynet sier at digitalradioskiftet så langt gått etter planen, men legger til at det fortsatt er behov for informasjon og veiledning til publikum, spesielt knyttet til dekning og mottak i bil.

– Blant annet ser vi at mange ikke er klar over at dekningsgraden er ulik mellom det kommersielle DAB-nettet og NRKs DAB-nett, sier Guthus.

Lyttere som har spørsmål kan rette disse til Digitalradio Norge eller NRKs publikumsservice. Her finner du også informasjon om overgangen.

– Selv om et stort flertall av lytterne er digitale, er vi ydmyke overfor dem som må oppgradere. Radiobransjen vil selvfølgelig hjelpe de som trenger veiledning, Torvmark.