Valgkampbodene på Torgallmenningen må vente til Harmonien har avviklet neste års sommerkonserter, mener direktøren i BFO.

Neste år er det stortingsvalg, og som alltid ved valg, skal partiene sette opp sine valgkampboder i god tid på Torgallmenningen i Bergen. Men monteringen av disse vil komme i konflikt med Harmoniens symfoniske sommerkonserter, planlagt til 18. og 19. august 2017.

Derfor har Bergen Filharmoniske Orkester sendt et brev til Bergen kommune der de ber kommunen skyve sin planlagte valgkampstart.

– Bare forskyve litt

«Vår foretrukne plan var to konserter i uke 34. Men etter samtaler med Grønn etat, har vi fremskjøvet konsertene en uke, for å komme minst mulig i konflikt med valgkampstart. ... Noe tidligere enn dette er verken ønskelig eller mulig. ... Vi anmoder derfor Bergen kommune om å skyve på sin valgkampstart slik at konsertene kan finne sted på de ønskede datoene», heter det i brevet, signert administrerende direktør Bernt Bauge.

– Noen vil mene det er friskt å be om å utsettelse av valgkampstart?

– Vi presenterer bare vårt ønske, så er det opp til politikerne å avgjøre. Det er viktig å få frem hva som er viktig når ting skal planlegges, og det er ikke slik at dato for valgkampstart er fastlagt en gang for alle. Det er jo bare snakk om å forskyve denne litt, sier Bernt Bauge.

Bestemmes sentralt

Valgkampstart i bodene på Torgallmenningen er planlagt til 20. august, og Bauge påpeker at det er riggingen av bodene som kan komme konflikt med Harmoniens utekonserter.

– Vi vil jo ikke sette valgkampen ut av spill selv om vi skal spille. Jeg kan ikke huske at det har vært en slik kollisjon ved tidligere valg, og håper vi får det til denne gangen også.

BFO-direktøren har rett i at valgkampstart ikke har en fast dato, men den er likevel forutsigbar.

– Ifølge regelverket skal valgkampen starte tre uker før selve valget, og politikerne skal ha fire helger til rådighet. Neste år er valgdagen 11. september. Fire helger før betyr at valgkampen starter lørdag 20. august. Dette er styrt sentralt, veldig forutsigbart, og ikke noe vi kan bestemme lokalt, sier Elin Solberg, leder av Valgenheten i Bergen kommune.

Hun understreker at brevet fra BFO nettopp kom til kommunen, og at ordføreren og de andre politikerne i valgstyret ennå ikke har sett det.

– Hvis konsertene arrangeres 18. og 19, august, blir det vanskelig å få opp valgkampbodene i tide. For de vi har nå, krever ganske mye rigging, og det må i så fall skje om natten. Men det er ikke noe jeg kan forskuttere, det er valgstyret som må avgjøre dette, sier Solberg.

Hun vet ennå ikke om dette blir en sak til valgstyrets kommende møte 20. september eller seinere.

På spørsmål om hva hun synes om brevet fra BFO, svarer ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) følgende i en e-post: «Dette kommer opp som egen sak i valgstyret. Jeg håper at vi kan finne en løsning som gjør at vi kan få til begge deler på en god måte.»

Helst Torgallmenningen

Bernt Bauge betegner de Trond Mohn-sponsede sommerkonsertene som orkesterets gave til bergenserne. Derfor skal de arrangeres når folk flest er tilbake fra ferie.

– Det er ikke mulig å arrangere konsertene før 18. august. I år kom 20.000 til våre to konserter, det er leit om vi ikke også i 2017 skulle få gjennomført en begivenhet vi synes er viktig.

– Kan Festplassen være et alternativ om det ikke lar seg gjøre å spille på Torgallmenningen?

– Torgallmenningen er et innarbeidet sted for disse konsertene. Den gir en naturlig innramming, også akustisk, og dessuten litt mer i ly for publikum, sier Bauge.