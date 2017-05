Lothepus hentet hjem prisen for beste dokusåpe.

Bergen og Vestlandet var sterkt representert under TV-prisgallaen Gullruten fredag kveld. Blant vestlendingene som hadde troen på sine egne vinnersjanser fra den røde løperen i Grieghallen, var «Flukt»-programleder Leo Ajkic og Leif Einar Lothe, bedre kjent som Lothepus.

– Jeg har både troen og roen, sa Ajkic før utdelingen.

– Vi har jobbet jævlig hardt for dette, og jeg håper vi vinner, sa «Fjorden Cowboys»-general Lothepus.

Her er hele vinnerlisten:

Fakta: Alle prisene TV-øyeblikk Skam (NRK) Publikumsprisen Skam (NRK) Dokusåpe Fjorden Cowboys (TV 2) Konkurransedrevet reality: Farmen Kjendis (TV 2) Dokumentarserie Flukt (NRK) Kvinnelige skuespiller TV-drama Ellen Dorrit Petersen (Aber Bergen, TV3) Underholdningsprogram: Lindmo (NRK) Reality Petter uteligger fra gata til Nordkapp (TV 2) TV-drama Valkyrien (NRK) Humorprogram Vikingane (NRK) Barne- eller ungdomsprogram Snøfall (NRK) Livsstilsprogram Live redder verden litt (NRK) Nyhets- eller aktualitetsprogram Åsted Norge (TV 2) TV-dokumentar Dugma – the Button (NRK) Mannlige skuespiller TV-drama Pål Sverre Hagen (Valkyrien, NRK) Kvinnelige programleder Solveig Kloppen (En kveld hos Kloppen, TV 2) Mannlige programleder Leo Ajkic (Flukt, NRK) Årets Deltaker Nina Blomli (En dag i livet, TV3) Årets nyskapning The Stream, TV 2 Beste event eller sportssending P3 Gull, NRK Hedersprisen Wenche Andersen (God Morgen Norge, TV 2)

Og vinne gjorde han. «Fjorden Cowboys» fikk prisen for beste dokusåpe, mens «Farmen kjendis» vant for beste konkurranse-reality. Lothepus fikk knapt være alene i Grieghallen. Mens han prøvde å manøvrere seg gjennom folkemengden på den røde løperen og ut for å snike til seg en sigarett, ble han stoppet et dusin ganger. På utsiden sto en hel horde med fans i håp om å få seg et foto med stjernen eller en autograf. Det var heller ikke fred å få der.

– Men jeg kobler helt ut når det skjer så mye på en gang, så dette stresser meg ikke så veldig, sier Lothepus.

Heller ikke Leo Ajkic hadde noe å frykte, han stakk av med prisen for årets beste mannlige programleder.

Ellen Dorrit Petersen som spiller den litt forfinede bergensadvokaten Elea Bergen i «Aber Bergen», ble beste kvinnelige skuespiller

Heiet på «Skam»

– Jeg har troen på at «Skam» kommer til å vinne flere priser i kveld, kunne statsminister Erna Solberg fortelle rett før prisutdelingen startet.

At den nettbaserte NRK-serien og farsotten kom til å gjøre det godt, hadde statsministeren helt rett i. Serien sentrert rundt et ungdomsmiljø ved Hartvig Nissens skole vant både prisen for årets TV-øyeblikk og den gjeve publikumsprisen.

Statsminister Solberg skrøt også av at det var såpass mange nominerte vestlandsbidrag i år.

– Det er veldig bra at det er et såpass sterkt produksjonsmiljø for TV-programmer på Vestlandet, sier Solberg.

Vinnersikker

Det ble ingen pris på Line Elvsåshagen og «Line dater Norge», men det hadde hun heller ikke trodd i forkant.

– Jeg hadde helst sett at jeg lå hjemme i sofaen. Men sånn er da en gang livet. Jeg har aldri troen på at jeg vinner noe som helst, sier hun.