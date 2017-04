AVSLØRINGEN: Bør vi ikke få et tiggeforbud, spurte både Dagsrevyen og Dagsnytt 18 etter Brennpunktdokumentaren sist tirsdag. Det var det viktigste de fikk ut av avsløringen, skriver Sven Egil Omdal. FOTO: Odd E. Nerbø

Glem tiggerne, sjekk malerne

Er vi helt sikre på at den organiserte kriminaliteten best lar seg stanse ved at bergensere sparker til en rumensk trekkspiller ved Torgallmenningen?