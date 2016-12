a-ha hedrer på sin Facebookside sin pop-kollega George Michael, som døde i julen, bare 53 år gammel

– Som en som danset etter sin egen melodi var ikke George en fremmed for kontroverser, men arven etter ham – som en av de store pop-låtskribentene – består, skriver a-ha på sin Facebook-side.

Møtte hverandre

Bandet a-ha – Morten Harket, Magne Furuholmen og Paul Waaktaar-Savoy – skriver at selv om de aldri kjente Michael, støtte de av og til på hverandre i et TV-studio eller i en annen musikksammenheng.

VG skriver at a-has vokalist og frontfigur Morten Harket har postet sin egen hyllest på sin Facebook-side, der han innrømmer at Michaels bortgang har gjort ham tankefull – ikke over døden, men livet og hvordan det påvirker oss.

Harket minner om at berømmelse alltid kommer med en skyggeside. D

Dødsårsak ikke avklart

Det er ennå ikke klart hva George Michael døde av. Obduksjonen ga ifølge politiet ingen klare svar, og det skal tas flere prøver.

– Resultatet av disse prøvene blir sannsynligvis ikke klare på flere uker, heter det i en uttalelse fra politiet.

Ifølge The Guardian foreligger det ikke noe mistenkelig ved dødsfallet, selv om dødsårsaken ikke kan slås fast.

George Michael ble funnet død i sitt hjem i London 1. juledag. Den verdenskjente artisten ble bare 53 år gammel.