«Game of Thrones», som var en av favorittene ved årets Emmy-utdeling, fikk prisen for beste dramaserie.

I tillegg til å bli kåret til beste dramaserie for andre år på rad, fikk HBO-suksessen «Game of Thrones» også priser for beste regi og beste manus for episoden «Battle of Bastards». Det gjør serien til den mestvinnende i Emmy Primetime-sammenheng noensinne, med hele 38 priser. Den er også mestvinnende i samme sesong, med 12 priser i fjor.

Den gamle serierekorden hadde komiserien «Frasier», som i sin tid sanket hele 37 Emmyer.

Se liste med alle årets vinnere på Emmy-prisens hjemmeside.

Favoritt

En annen favoritt, Julia Louis-Dreyfus, tok prisen for beste kvinnelige hovedrolle i en komiserie. «Verp» handler om visepresidentens liv og levnet i Det hvite hus, og Louise-Dreyfus spiller nettopp visepresidenten. Her hjemme er hun kanskje fortsatt best kjent for rollefiguren Elaine i «Seinfeld».

Den såkalte «true crime»-serie om «The people v. O.J. Simpson: American Crime Story» sikret seg hele fem priser søndag. Den vant både kategorien beste miniserie, og beste mannlige og kvinnelige skuespiller i en miniserie.

Dansk regipris

Sjangeren miniserie bød også på en pris til danske Susanne Bier for regien til «The Night Manager».

Prisen er en av fire regipriser som ble delt ut under årets Emmy Primetime-galla, som er den 68. i rekken. Bier er den første danske regissøren som vinner både Emmy og Oscar.

Miniserien «The Night Manager» er basert på John Le Carrés spionthriller ved samme navn. Boken, som kom ut i 1993, fikk tittelen «Nattportieren» i norsk oversettelse. Serien er en britisk-amerikansk samproduksjon med Tom Hiddleston, Hugh Laurie, Olivia Colman, David Harewood, Tom Hollander og Elizabeth Debicki i hovedrollene.

Årvåkenhet

Som alltid var det show og galla når Emmy-utdelingen gikk av stabelen i Microsoft Theater i Los Angeles søndag kveld. Komiker og talkshowvert Jimmy Kimmel ledet årets show.

Samtidig har myndigheten bedt folk være årvåkne i kjølvannet av de to bombene som gikk av i New York og New Jersey i helgen. Men på den røde løperen var det lite som tydet på at den advarselen hadde lagt en demper på stemningen.