Einar Engelstad spør om klassisk musikk virkerlig er for alle i sitt svar til Johanne Grieg Kippenbroeck.

Johanne Grieg Kippenbroeck gir meg litt pepper i mandagens avis. Årsaken er mine karakteristikker forleden av Festspillene som et evenement for borgerskapet i Bergen og Fana.

Les også Klassisk kunst er for alle

Fordomsfullt. Selvfølgelig. Det skal jeg være den første til å innrømme. Jeg har aldri hatt noe nært forhold til det som kalles klassisk musikk. Ei heller til Festspillene i sin tradisjonelle form.

Noe jeg kanskje burde beklage.

Selvfølgelig burde jeg hatt klippekort på torsdagskonsertene og vært fast inventar i Grieghallen i slutten av mai. Som garvet kultursnobb og godt voksen pensjonist tilhørende solid middelklasse ville det kanskje vært naturlig.

Men jeg tviler på at det noensinne vil skje.

Der Grieg Kippenbroeck har varme barndomsminner fra Harmonien og Festspillene i Konsertpaleet, husker jeg bare Harmoniens intendant som under en skolekonsert skjelte oss ungene fra Slettebakken huden full fordi vi hadde så dårlig oppdragelse at vi klappet mellom satsene på en symfoni.

Klassisk kunst er for alle, skriver Grieg Kippenbroeck. Godt mulig, men ut fra min fordomsfulle erfaring er det likevel mest for de såkalt «dannede fra godt møblerte hjem».

Kanskje er det intolerant å tro at countrymusikken har de fleste av tilhengerne sine i rurale strøk. Eller at blackmetal-fansen har tatoveringer, langt svart hår og er kledd i svart. Eller at de færreste av musikerne som spiller hardingfele er oppvokst i en drabantbyblokk.

Men mon tro det ikke også er en liten snev av sannhet i slike utsagn.

I likhet med mine fordommer om at Festspillene er en vernet bedrift med det formål å opprettholde og videreføre borgerskapets kultur fra tidligere tider. En musikk og kulturform som ville dødd på sotteseng hadde det ikke vært for norgesrekord i støtte fra det offentlige og fra gavmilde personer i det bergenske borgerskap.

Festspillene har forsøkt å fornye seg. Tilsynelatende under mottoet «fremad i alle retninger». Med begrenset suksess hos folket og fullstendig fiasko hos de «kulturelle». Ifølge styreformann Magne Furuholmen er Festspillene nøyaktig der de skal være.