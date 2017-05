Klokken 21 braker sirkuset løs. Kan Norge overraske?

Det norske bidraget JOWST regner med en plassering i topp ti i kveldens finale i Eurovision Song Contest i Kiev, men utelukker ikke seier. Norge er land nummer 17 på scenen.

Innen klokken 00.30 vet vi om Norge tar seieren, eller om den for eksempel går til en av storfavorittene, nemlig Portugal og Italia.

Årets norske låt, «Grab The Moment», har tekst av Jonas McDonnell og er komponert av Joakim With Steen, som går under navnet JOWST. Vokalist er Aleksander Walmann.

Vi følger Eurovision-finalen direkte: